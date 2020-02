Oči hokejového světa se upínají ke Klášterci a Chomutovu. Mezinárodní turnaj sledují skauti z celého světa.

Ilustrační foto hokej | Foto: Deník / Archiv

Sportovní událost, která nemá v historii města obdoby. Od 5. do 9. února se na zimním stadionu v Klášterci nad Ohří a v Chomutově koná mezinárodní hokejový turnaj U18. Reprezentační týmy do 18 let sem vyšle pět zemí – Česká republika, USA, Rusko, Finsko a Švédko.