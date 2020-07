Akciovka, která dostala chomutovské Piráty do české hokejové elity, zkrachovala. Ústecký soud ji poslal do insolvence. Rozhodl o tom ve čtvrtek 16. července, jak vyplývá z insolvenčního rejstříku.

O své peníze se zatím přihlásilo 17 věřitelů, a to v celkové hodnotě přes 26 milionů korun. Další mají dva měsíce na to, aby se také ozvali. Samo vedení prvoligového klubu výši závazků odhaduje na více než 37 milionů korun. Vyplývá to ze seznamů, které si vyžádal soud. „Dlužník odmítl prohlásit, že seznamy jsou úplné a správné, z důvodu, že po změně vedení dlužníka byly zjištěny nedostatky v účetnictví, které se doposud nepodařilo odstranit. Z těchto seznamů nicméně vyplývá, že dlužník odhaduje výši svých závazků na částku 37 568 119 korun, movitý majetek na 1 011 320 korun a pohledávky za svými dlužníky na částku v celkové výši 645 150 korun,“ stojí v usnesení, pod kterým je podepsaný samosoudce Jakub Martinek.

Mezi věřitele patří i město Chomutov, do řízení se přihlásilo s pohledávkou 10 milionů korun. Ta je pozůstatkem půjčky 12,5 milionu korun, kterou poskytlo v roce 2016 tehdy extraligovému klubu. Původně ji měl splatit další rok na jaře, nakonec se ale obě strany dohodly na desetiletém úvěru. „Vždy v únoru měli Piráti splatit 1 250 000 korun, což dvakrát udělali. Třetí splátka letos ale nepřišla. Ve smlouvě je přitom stanoveno, že v takovém případě je celý zbytek dlužné částky splatný do deseti dnů. Tato lhůta vypršela 9. března,“ nastínil ekonom města Jan Mareš.

Teoreticky se město může přihlásit ještě k další pohledávce. Prověřuje totiž i nakládání s nejnovější dotací ve výši 9,4 milionu, kterou klub získal v únoru. „Rozběhli jsme v březnu interní audit, abychom zjistili, jestli se tyto peníze využívají tak, jak mají, či v rozporu s rozpočtovou kázní,“ vysvětlil náměstek primátora David Dinda.

Audit byl zahájen v březnu, výsledky by město mělo mít v průběhu příštích dnů. Další dluhy evidují také městské společnosti.

V úpadku je akciová společnost Piráti Chomutov, kterou dříve ambiciózně vedl podnikatel Jaroslav Veverka. V loňském roce, kdy Piráti sestoupili do první ligy a kdy se dvakrát změnilo vedení, převzal akciovku zapsaný spolek Piráti. V jeho čele stojí pět chomutovských podnikatelů a patriotů. Ti už sdělili, že dluh vázaný na akciovou společnost nejsou schopni splatit. Aby zachránili účast v první lize, sami musí dát dohromady zhruba 9 milionů korun, kdy část stále chybí. Proto řeší vstup investora. V případě, že první ligu neudrží, stojí o působení v krajské lize.

Přihlášení věřitelé

(dluhy v Kč)



ČSSZ: 80 127

VZP: 30 909

Statutární město Chomutov: 10 mil.

FÚ pro Ústecký kraj: 1 469 248

Český svaz ledního hokeje: 399 024

Kultura a sport Chomutov: 733 929 + neuhrazený nájem 1 106 270

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 95 712

Chomutovská bytová: 254 954

All Sports: 5 788 245

Sporttime: 1 917 088

Tomáš Pařízek: 41 500

V Holding: 587 700

International Trade Services: 732 415

Technické služby: 3 092

Karel Adamík: 147 456

Noen: 3 019 367

Hockeyland: 25 580