Slavná zámořská soutěž zavítala prostřednictvím sportovního festivalu NHL Global Fan Tour také na sever Čech. Konkrétně do centra Chomutova, kde si malí i velcí fanoušci v pondělí 20. května užili nabitý program. Vyzkoušet mohli své hokejové a vůbec sportovní dovednosti, soutěžili také o atraktivní ceny.

NHL Global Fan Tour v Chomutově. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Připraveno bylo patnáct interaktivních stanovišť, kde se pokoušeli o co nejtvrdší a nejpřesnější střely, míchání puku, kolenní hokej, stolní hokej, hokejbal, užili si ale také hokejové videohry a virtuální realitu. Fyzičku mohli ukázat v mládežnické fitness zóně.

Do 14 hodin se na náměstí protočilo přes 1200 dětí ze škol z Chomutova a okolí. Další lidé se tam hrnuli odpoledne.

Dobře se bavil například šesťák Samuel ze Základní školy Písečná. „Nejlepší je tady virtuální realita. Střílejí na vás hokejisti a vy to musíte chytit jako v reálu. Je to docela těžký,“ zhodnotil. Sám chytil čtyři puky, kolik jich bylo ale celkem si netroufl odhadnout.

S vervou se hokejkou oháněla šesťačka Michaela ze Základní školy Akademika Heyrovského. „Hokej mě moc baví, ale nejde mi,“ smála se dívka, která se věnuje moderní gymnastice.

Přesnost střely zkoušeli také sedmáci Dominik a Hadka z Písečné. Přiznali sice, že normálně je hokej nezajímá, stanoviště na náměstí 1. máje si ale užili. „Je to zábava a určitě je to lepší, než být ve škole,“ sdělil upřímně Dominik.

Celodenní sportovní akci v Chomutově uspořádala společnost Perinvest ve spolupráci s Piráty Chomutov.

NHL Global Fan Tour už navštívila řadu českých i zahraničních měst. Loni měla zastávku například v australském Melbourne a hlavních městech Finska a Švédska. Letos opakovaně zavítala do Finska a v rámci České republiky do Tábora, Hradce Králové, Valašského Meziříčí, Benešova a právě Chomutova. Chystá se také do Liberce.

