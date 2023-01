Skutečné závody mohou zažít malí příznivci plyšových Hobby Horse koníků. Jezdecká stáj Bečov je pořádá v sobotu 14. ledna na trase v délce půl druhého kilometru.

Hobby Horse koník. | Foto: Jezdecká stáj Bečov

Děti a dospívající, kteří holdují tomuto netradičnímu koníčku, budou mít povolené všechny chody od kroku přes klus po cval. Hodnocené budou profesionálními trenéry podle pravidel České jezdecké federace v rámci tří věkových kategorií: od osmi let, od deseti do dvanácti let a starší. Startovné je 200 korun a přihlášky je potřeba zaslat předem na e-mail vernerova.s@email.cz. Endurance závody Hobby Horse v Bečově odstartují v sobotu ve 13 hodin. Hobbyhorsing se zrodil ve Finsku, odkud se šíří do dalších zemí. Jedná se o hru i sport v jednom, kdy děti “jezdí” a “skáčou” na tyči s plyšovou koňskou hlavou a simulují skutečnou jízdu na koni.