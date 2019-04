Hmyzí farma na proteinovou mouku, muzeum perníku nebo cestování letadlem za hubičku. Začínající podnikatelé z regionu představují své nápady v soutěži T-Mobile rozjezdy. Pokud vyhrají, získají stovky tisíc korun do podnikatelských začátků.

Projekt běží podeváté a přihlásilo se do něho 35 lidí z Ústeckého kraje. „Celou polovinu projektů přihlásili mladí do 34 let. Nejčastěji by se chtěli zabývat produkty a aktivitami pro volný čas, ale najdete tu například i chov hmyzu na proteinovou mouku, výrobu speciálního kávového nápoje nebo designových dortů,“ vyjmenovává Martina Kemrová ze společnosti T-Mobile.

V Chomutově by mohlo například vzniknout nové parkourové hřiště nebo obchod se zbožím pro milovníky skateboardů. V Žatci si možná dopřejí perníkové muzeum. Projekt, který by využili lidé z celé republiky, pak připravuje Luboš Krmenčík z Litvínova. Jeho web Za hubičku Planetou vyhledá ty nejlevnější letenky na trhu. „Za hubičku Planetou je projekt, který má bavit. Jde o kombinaci nejlevnějších letenek na trhu a letních dovolených, těch nejlepších a nejvýhodnějších zájezdů,“ popisuje Krmenčík.

HlasováníProjekty, jejich autory a následné hlasování o přízeň veřejnosti naleznete na webu www.rozjezdy.cz . Hlasování veřejnosti proběhne od 2. do 16. května.

Sám si uvědomuje, že podobných webů je spousta, přesto věří, že na trh přivede novinky. Třeba rozhovory s letuškami. „V létě pak probíhají soutěže o hodnotné vstupenky na události po celé České republice. Také se vymýšlejí soutěže o letenky,“ pokračuje podnikavý Litvínovan. „Další činností je blog, zpravodajství ze světa letenek a v neposlední řade přináší Hubička pracovní inzeráty ze světa letectví pro lidi, kteří o ně mají zájem,“ dodává Luboš Krmenčík.

Všichni soutěžící své nápady předloží porotě složené z odborníků z řad investorů a podnikatelů. Zhodnotí neotřelost nápadů, ale také to, zda je projekt možné úspěšně realizovat. Porota pro Ústecký kraj zasedne 17. dubna.

I veřejnost ale může do soutěže promluvit. „Z regionálních vítězů vzejdou dva celostátní vítězové - jednoho zvolí porota a druhého veřejnost. Letos získá absolutní vítěz ceny v celkové hodnotě 716 524 Kč, kreativní návrh reklamní kampaně, poradenství a věcné ceny od partnerů soutěže,“ dodává Kemrová.

Ti, na které se štěstí tentokrát neusměje, ale flintu do žita rozhodně házet nemusejí. Shodují se, že své projekty zkusí dotáhnout do zdárného konce i bez vítězství v soutěži. „V projektu budu pokračovat i v případě, že nevyhraji. Já tím žiji už řadu let, a tak to nevzdám,“ říká k plánu vybudovat v Žatci muzeum perníku účastnice Jitka Flower.