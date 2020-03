Města na Chomutovsku se snaží zbrzdit dopad opatření spojených s epidemií koronaviru. Protože byly plošně zavřené školy a místy i školky, řadě zaměstnanců nezbývá než zůstat s dětmi doma. Často se to týká i zdravotních sestřiček, pečovatelek a záchranářů, kteří jsou teď nejpotřebnější. Aby mohli zůstat v práci, některá z měst zřizují dětské skupiny, další udržují školky otevřené.

Hlídání budou mít od začátku příštího týdne děti zaměstnanců Sociálních služeb Chomutov, které pro ně využijí uprázdněné jesle na Kamenné.

Další dětskou skupinu město zřídí v mateřské škole Prokopova v Chomutově, která je poblíž nemocnice. „Shodli jsme se, že je pro nás všechny naprosto nezbytné, aby byl zajištěn neomezený chod zdravotnických zařízení a všech složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl náměstek primátora Milan Märc. Ve skupině najdou místo děti zaměstnanců nemocnice, policistů, strážníků a hasičů od dvou do deseti let.

Také Kadaň zajistila, aby měli zdravotníci její nemocnice kam dát děti. Dohnaly ji k tomu okolnosti. „Sice jsme nezavřeli školky jako Chomutov a Jirkov, stejně ale máme zaděláno na problém, protože je odsud několik našich sestřiček. Jestliže potřebujeme udržet špitál v provozu, což je pro nás priorita, znamená to, že musíme zajistit hlídání,“ přiblížil okolnosti starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

Skupina bude přímo v nemocnici, kde se o děti postarají učitelé. „Jako dobrovolnice se nám přihlásily dvě profesorky z gymnázia a nabídla se i ředitelka Kulturního zařízení Kadaň, která je ochotná pomáhat i v odpoledních směnách. Nesmírně si toho vážím,“ ocenil starosta. Z jednání krizového štábu nakonec vyplynulo, že se na hladkém provozu budou týden po týdnu podílet učitelé všech základních škol. Budou tam pro děti nejen ráno a odpoledne, ale pokud bude mít lékař či zdravotní sestra noční službu, pohlídají i v takovém případě.

Zavřené školy a avizované uzavření mateřských školek řeší také Jirkované. Přístupná už není ani miniškolka v Arše na náměstí. Pracovnice v sociálních službách tak řeší těžké dilema, protože mají pečovat nejen o klienty, ale také obstarat své děti.

„Výrazně nás to zasahuje. Chybí nám hodně lidí, takže kombinujeme, hledáme řešení a v práci jsme do večera,“ přiblížila situaci ředitelka jirkovského ústavu sociálních služeb Eva Šulcová. „Každý den dělám svodku, abychom věděli, kdo bude chybět kvůli dětem a kdo přijde do práce. Vstupují do toho i partneři, jsou tu ženy samoživitelky. Nakonec to nějak udělají a většinou přijdou. Všichni dělají, co můžou,“ dodala.

Podle jejích slov by přetíženým pečovatelkám a dalším pracovníkům sociálních služeb pomohlo porozumění veřejnosti a respekt k jejich práci. „Stává se například, že se rodiny domáhají vstupu do našich domovů pro seniory, i když jsou uzavřené. Chtějí pro sebe výjimky,“ podotkla.

Aby nebyli zdravotníci a pečovatelé vystaveni problémům co s dětmi, vyvarovali se plošného uzavření školek v Klášterci nad Ohří. Pouze omezili provoz. Navštěvovat je mohou děti pracujících rodičů.

Přístupná zůstává nadále i jediná školka ve Vejprtech. „V našem ústavu sociálních služeb pracují převážně ženy – matky, také by nám to zkomplikovalo situaci,“ uvedl místostarosta Vlastimír Volín. V pondělí zasedne rada města, která situaci ještě vyhodnotí.