Krmení zvířat, pečení housek, zpracování lnu, ale také koupání, výlety a samozřejmě procházky a projížďky mezi zvířaty. A také spousta zábavy. To vše nabízí letní příměstské tábory v chomutovském zooparku. Rodiče už mohou děti přihlašovat.

Zoopark si pro malé účastníky připravil opět spoustu dobrodružství. „Máme připravené jízdy Safari Expresem a zoovláčkem Amálkou, budou krmit domácí zvířata na statku, při slunečném počasí vyrazí i za koupáním na Kamenčák,“ vyjmenovává část táborového programu Věra Fryčová, ředitelka zooparku.

Základnou táborníků bude budova Ekocentra. Naplánováno je celkem osm pětidenních běhů, od 7. července do 28. srpna. Vždy od pondělí do pátku, jen první týden je kvůli státnímu svátku o jeden den kratší. Příměstský tábor je pro děti od 6 do 12 let. Děti budou přicházet každý den v 7.30 hodin, kdy si je vedoucí tábora převezme na horním parkovišti, v 16.30 hodin je na stejném místě rodičům opět předá. Rodiče už nyní mohou své ratolesti registrovat, zoopark již spustil přihlašování na svém webu prazdniny.zoopark.cz.

Děti se budou také moci svézt například na malých fjordských koních. Ve skanzenu si upečou vlastní pečivo, zpracovávat budou len. Ve třetím běhu je naplánován také výlet do Německa na akci s tématem Rybník a život v něm. „Bude to ve čtvrtek 23. července, v ten den budou děti potřebovat pasy,“ dodává Pavlína Ungrová, vedoucí příměstských táborů. Dětem zůstane z táborů také památka v podobě pracovního sešitu, do toho si budou zaznamenávat své letní zážitky.