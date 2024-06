Prohlídky jsou rozdělené do dvou okruhů. První obsahuje Hvězdářskou věž, kostel sv. Ignáce a atrium, náměstí 1. máje a jeho historické objekty. Zájemci se jich mohou účastnit 6. a 13. července a dále 3. a 17. srpna. V rámci druhého okruhu mohou nahlédnout do oblastního muzea ve starobylé radnici, kostela sv. Kateřiny, radničního sklepení a městské věže, a to 20. a 27. července a dále pak 10. a 24. srpna.

Prohlídky začínají vždy ve 14 hodin a trvají zhruba 90 minut. Sraz je u informačního centra U Městských mlýnů, kde bývala tržnice. Místa je třeba si rezervovat vždy nejpozději do pátečních 16 hodin rovněž v infocentru.

Komentované prohlídky město pořádá třetím rokem. Letos navíc přidalo novinku pro školy. Jsou jí nápadité pracovní listy pro mateřské školy a také pro první a druhý stupeň základních škol. Děti se tak seznamují s městem hravou formou, plní různé úkoly, hledají historické domy nebo záhadný obličej, který vystupuje z kamenné zdi kostela sv. Kateřiny.

„Na školách se to setkává s ohlasem, protože učitelé nemusí nic vymýšlet, díky pracovním listům mají vše v kostce,“ poznamenal náměstek. „Zaměřené jsou na historii, do budoucna bych chtěl, aby se v nich objevily například i kameny zmizelých,“ doplnil. Jedná se o kostky s mosazným povrchem, které se nacházejí na posledním místě pobytu obětí holocaustu a nacistického režimu.