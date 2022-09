“V průběhu stavby došlo k tomu, že dodavatel musí nakupovat mnohem dražší materiál, než jaká je cenová soustava ÚRS (Ústavu racionalizace ve stavebnictví), a více stojí i dopravné. Je to celorepubliková věc,” nastínil starosta Kadaně Jiří Kulhánek. “Dostali jsme se tak do situace, kdy se dohadujeme, jak upravit cenu zakázky. Požádali jsme proto o stanovisko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který nám ale poslal šalamounskou odpověď, takže jsme oslovili i Ministerstvo pro místní rozvoj. To už poslalo lepší stanovisko, jak bychom měli postupovat. Částka, o kterou by se měla zakázka navýšit, se ale přesto pohybuje v rozmezí od 600 tisíc po půl druhého milionu korun. Spočítat to bude náročné,” upozornil.

Oživení parkánů probíhá pod taktovkou architektů, kteří vypracovali studii a provádějí autorský dozor. V jeho průběhu však museli přistoupit k některým kompromisům. “Například je nám líto, že nebude komunitní zahrada, ve které měly být vyvýšené záhony, vodní zdroj, kompostér, lavice a malý sklad nářadí,” mrzí architekta Petra Uhlíka. “Bohužel se tu nenašli lidé ochotní ji spravovat, takže jsme zjistili, že téma, které je velmi populární v Praze a velkých městech, není v Kadani životaschopné,” doplnil.

Původně zamýšlená komunitní zahrada je součástí úseků, na nichž se právě pracuje. Návštěvníci hradeb se tam ale stejně dočkají uklidňující zeleně. Jen půjde o okrasné záhony, o něž se bude starat město.

Trochu jinak jsou vedené i cesty v okruhu, protože byli stavbaři limitovaní zásahy z devadesátých let. “Dělala se tam dodatečná statická opatření, kdy se hradby utahovaly betonovými táhly. Museli jsme na to reagovat a přizpůsobit se podmínkám,” přiblížil architekt. “V úvodu se sice dělají sondy, těmi ale neodhalíte vše, co se pod zemí ukrývá,” dodal.

Hlavní myšlenkou architektů a krajinářů bylo vrátit parkány o zhruba dvě stě let zpět, kdy kypěly životem. “Ve středověku šlo vyloženě o obranný prostor, později ale svou funkci ztrácely a někdy za časů císaře Josefa II. se z prostorů stávaly soukromé zahrady a zabydlovaly se,” nastínil Petr Uhlík. Právě tuto atmosféru, chtěli odborníci podpořit. “Filozofií se vracíme do 19. století protože si nemyslíme, že by mělo jít o nějaký exponát středověkého města,” dodal.

Prstenec parkánů architekti rozdělili na místa, která budou lahodit turistům i prostory nabízející odpočinek místním lidem. Bude bezbariérový až na jezdecké schody u katova plácku. Ty tam historicky nestály, svým pozvolným nástupem ale umožní, aby po nich mohly přecházet například i rodiny s kočárky.

Nejsložitějším úkolem bude obnova páté etapy parkánů od Kulturního domu Střelnice po městský úřad. Aby byly parkány skutečně průchozí, bude totiž potřeba vyrazit v budově průchod.