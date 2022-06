Další ročník jízd historických cyklovlaků připravila pro letní prázdniny společnost Loko-Motiv. Vlaky pokaždé vyjedou z Klášterce nad Ohří a přes Chomutov a Křimov budou pokračovat až do Vejprt. Poté se cyklovlak vrátí zpět. V Křimově bude jako vždy malá přestávka s občerstvením a opékáním špekáčků.

Historický cyklovlak v Krušných horách | Foto: Deník/Miroslav Rada

První vlak vyjede 9. července, další pak 23., 30. 7. a následující termíny jsou srpnové. Jízdné jedním směrem je pro dospělé za 50 korun, děti do 15 let za 30 a pro nejmenší do šesti let zdarma. Kola, koloběžky a kočárky s sebou pasažéři mohou brát bezplatně. Jen je potřeba počítat s tím, že je kapacita vlaku omezená.