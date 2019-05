Herna s interaktivní zábavou, pískoviště pod střechou, prostor pro dětské oslavy a také občerstvení. To vše sedm dní v týdnu. Spolek Archa 777 uvažuje o tom, že by část domu na centrálním náměstí v Jirkově proměnil v komerční a netradiční hernu. Zaplnila by první patro v budově, kterou město nedávno koupilo od společnosti Gorenje. Zatím je vše v jednání.

Spolek na stejné adrese provozuje mateřské centrum, mikrojesle a miniškolku. S myšlenkou na celotýdenní hernu si podle místopředsedkyně Petry Brožíkové pohrával několik let, správná chvíle ale přišla poté, co budova přešla ze soukromých rukou do majetku města. To hledá pro budovu smysluplné využití a je otevřené nápadům. Podle místopředsedkyně se nemá jednat o tuctovou hernu. „Nechceme klasickou prolézačkárnu. Mělo by to být hřiště pod střechou včetně pískoviště a možnosti zahrát si interaktivní hry, například díky vizualizaci skákat panáka,“ uvedla pro představu Brožíková.

„Teď tvoříme podnikatelský záměr a máme v plánu požádat o dotaci,“ dodala. Vstupné do herny se má pohybovat kolem sta korun, jako je v podobných zařízeních obvyklé.

Občané nápad vítají

Spolu se žádostí má spolek doložit, jaká je zpětná vazba možných zákazníků. Ta je mimořádná. Na facebookových stránkách, kde Archa záměr zveřejnila a požádala o reakce, získala za necelé tři dny přes pět set „lajků“ a desítky kladných komentářů.

„Super nápad, Jirkov je celkově nudný a konečně to pro děti bude zábava i tady!“ napsala Iveta Šafránková. „Jsem pro, když je špatné počasí, měli bychom kam jít s vnoučaty,“ vzkázala také Jana Paulová.

Záměr nadchl například i Ivetu Švejcarovou, která bydlí s rodinou na Krušnohorské. „Máme sice malé děti, ale na náměstí skoro nechodíme, protože tam pro nás nic není. Když je pěkně, chodíme do lesa, je kousek za domem. Když je počasí pod psa, jezdíme do herny v Mostě, v Chomutově nebo v Kadani,“ podělila se o svou zkušenost.

Představa, že první patro poloprázdného domu zaplní netradiční herna, oslovila i část vedení města. „Mně se nápad líbí moc, stále mluvíme o tom, že chceme oživit centrum a tohle by mohlo pomoci,“ prohlásila místostarostka Dana Jurštaková (ODS).

V úvaze je také to, že by město na náměstí E. Beneše pořídilo kluziště z plastu. Spolu s připravovaným hasičským muzeem a infocentrem by se tak znásobily důvody pro to, aby rodiny s dětmi trávily čas v centru. Jestli se podaří hernu vybudovat, záleží na dalším jednání spolku s městem a zda se podaří získat dotaci. O tu má Archa žádat v červnu. Náklady chce ale pokrýt z více zdrojů, třeba i z grantu 16 tisíc korun získaného od Tesca.