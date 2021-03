Ústecký hejtman Jan Schiller (ANO) by se očkování Sputnikem nebránil, je ale podle jeho slov třeba ctít dohody, které Česká republika ohledně registrace vakcín uzavřela.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) | Foto: Deník/Karel Pech

"Je to opravdu odborná otázka. Byl bych pro, protože potřebujeme očkovat co nejvíce. Ale vzhledem k tomu, že máme uzavřené dohody o registracích, tak bych do registrace EMA pro takové očkování nebyl," uvedl Schiller, který neví, v čem je při registraci problém. Sputnikem totiž očkuje již řada zemí, kromě Ruska je to v Evropě například Bělorusko, Maďarsko nebo Srbsko.