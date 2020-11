Koalice si od kasin slibuje, že posílí rozpočet o zhruba 30 milionů korun ročně. V městské kase totiž bude příští rok chybět 97 milionů korun kvůli nižší daňové výtěžnosti v souvislosti s covidem. Reálně může být propad ještě větší, a to kvůli zrušení superhrubé mzdy. Proto město proškrtalo výdaje, reviduje příjmy a hledá nové možnosti.

Vedení vidí částečné řešení právě v povolení kasin. Vyhláškou ale stanovilo, že to nesmí být v rozšířeném centru, v pásu sídlišť od Písečné po Březeneckou a do 100 metrů od škol a zařízení sociálních služeb.

„Kasino by mohlo vzniknout na periferii směrem k Válcovnám trub, kde je průmyslová zóna, směrem na kordy, v Lipské ulici nebo na Horní Vsi,“ uvedl pro představu primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). „Optimální by bylo, kdyby se provozovalo v jednom z našich městských objektů. Mohlo by to být bývalé kino Oko. Provozovatel by nám ho opravil, platil by nájem a bylo by to na okraji města,“ přál by si.

Opozice se od začátku záměru bránila. Poukazovala na sociální dopady gamblingu, fakt, že se více než pětina Chomutovanů potýká s exekucemi i problematiku spjatou s provozem kasin, které v mnoha případech nebývají luxusními podniky, ale jsou v nich klasické výherní automaty.

„Nenechme se zmást označením kasino, fakticky tu schvalujeme herny, upozornil předseda zastupitelského klubu PRO Chomutov Marian Bystroń. "Co je důležitější, závislost na automatech je choroba, nejedná se o špatný charakterový rys, ale o regulérní chorobu, které může propadnout kdokoli. Je prokázáno, že největší závislost na hazardu vyvolávají právě výherní automaty,“ zmínil.

Vedení města děsí propad příjmů

Koalice zdůrazňovala, že prvotním záměrem nebylo přivést do města hazard, ale nutnost zrevidovat příjmy. „Vyhláška není cíl, je to jen prostředek, protože se tu několik týdnů bavíme o tom, že manko v rozpočtu je děsivé,“ připomněl náměstek primátora David Dinda z Nového severu. On i jeho kolegové odkazovali na otvické kasino, kde mají Chomutované už teď možnost prohrávat své peníze.

Opoziční zastupitelé měli dále výhrady k tomu, že se povolení kasin schovávalo v bodu, týkajícím se rozpočtu na příští rok, i k předpokládanému výnosu 30 milionů korun ročně. Tuto sumu rozporovali jako nepodloženou. Například kasino v Otvicích, které je jediným na území Chomutovska, obci za rok vyneslo kolem dvou milionů korun. Ekonom města připustil, že je předpoklad nadhodnocený.

Opozice na koaliční zastupitele apelovala, aby pro vyhlášku nehlasovali. Ještě před začátkem politické rozpravy stejně tak učinili také tři zástupci veřejnosti. Svůj nesouhlas mezi nimi přednesla zástupkyně za společnost Člověk v tísni. Po argumentační bitvě, která se protáhla do pozdní noci, členové koalice vyhlášku většinou svých hlasů protlačili.