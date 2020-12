Nulová tolerance hazardu, kterou Chomutov razil posledních pět let, bude platit i nadále. Rozhodli tak zastupitelé na svém pondělním zasedání, když revokovali nedávno přijaté usnesení o povolení kasin na části území města.

V listopadu koaliční zastupitelé přes odpor opozice a některých občanů prosadili, že se do města mohou tyto podniky vrátit. Argumentovali rozvráceným rozpočtem a potřebou najít nové příjmy. Kvůli sníženému výnosu daní v souvislosti s pandemií totiž město přichází o desítky milionů korun.

Opozice naopak poukazovala na sociální dopad a téma na pondělním zasedání zastupitelstva opět otevřela. Navrhovala kompromisní variantu, aby byla alespoň uložena podmínka, že v kasinech nesmějí být výherní automaty, které jsou pro vznik patologického hráčství nejrizikovější. Primátor Chomutova nakonec překvapivě navrhl revokovat předchozí usnesení, což znamená návrat k původnímu znění antihazardní vyhlášky. Opět se odvolal na rozpočet, tentokrát ale v jiném významu.

„Posledních čtrnáct dní jsem se zabýval otázkou, jak vylepšit rozpočet a hledat peníze s tím, že mám signál z našich nejvyšších míst ohledně druhé vlny určitého kompenzačního balíčku,“ uvedl primátor Marek Hrabáč (ANO). „Proto jsme s koalicí připravili návrh, který zásadním způsobem změní usnesení. Vraceli bychom se k nulové toleranci a absolutnímu zákazu včetně kasin,“ doplnil. Změnu postoje ukázal i koaliční Nový Sever. Odůvodnil ji slovy, že dobrá pověst města je důležitější než rozpočet.

Návrh zastupitelé jednomyslně podpořili. Obrat opozici překvapil a potěšil. „Měli jsme signál, že se koalice chystá modifikovat svůj názor, nevěděli jsme ale jak a už vůbec jsme nepředpokládali, že by došli k revokaci usnesení,“ komentoval předseda zastupitelského klubu PRO Chomutov Marian Bystroň. „Podstatný je ale výsledek a ten je naštěstí dobrý,“ zkonstatoval.

Nečekané vyústění kvitoval i senátor Přemysl Rabas. „Těší mě rozhodnutí pana primátora a všech zastupitelů a zastupitelek, že se rozhodli nekazit pověst města a jednomyslně podpořili návrat k normálu,“ uvedl senátor. „Děkuji jim za to a stejně tak gratuluji a děkuji všem občanům, kteří se ozvali. Jak je vidět, má cenu se starat o to, co a jak politici dělají,“ doplnil.

Na obrat postoje měla zřejmě značný vliv právě negativní odezva veřejnosti, která si návrat hazardu nepřeje. Znát byla nejen na jednáních zastupitelstva, kde vystoupili někteří občané, ale také na sociálních sítích. Nelibost tam lidé projevovali i po pondělním zasedání, kdy vedení města vyčítali, že „oprášilo“ téma hazardu a zvrat v rozhodnutí nazývali amatérismem.

„Ano, byla to hloupá, amatérská chyba, ano, měli jsme si vše uvědomit již před čtrnácti dny,“ reagoval náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever). „Každopádně jsem přesvědčen, že když uděláte chybu, máte ji napravit a my chybu udělali. Další chyba by byla ji nenapravit,“ zdůraznil.