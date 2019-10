Špičkoví psí záchranáři se utkají na republikovém mistrovství v Žatci. Živé i „mrtvé“ v sutinách budou hledat i týmy z regionu.

Vyhledávání v sutinách | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Extrémně těžké podmínky, všude kusy betonu, hory cihel. Dům, co už není dům, je polorozbořený. Najednou se ozve štěkot. Haf, haf, haf. Všichni zpozorní. Psí parťák si ale nehraje, zrovna v sutinách našel pod betonem zavaleného zraněného, štěkotem na to upozorňuje a ukazuje, kde přesně je. Tak to běžně funguje při ostrých zásazích v praxi, kam špičkoví psí záchranáři vyrážejí. Tentokrát je ale katastrofa jen nasimulovaná, nejlepší psí čenichy se totiž v sutině utkají na republikovém šampionátu.