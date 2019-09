Golfové hřiště škrtnuto. Na Pražských polích má vzniknout druhé Bezručovo údolí

Nejpozději do čtyř let má být území převedeno na přírodní rezervaci. Pro začátek by tam město mohlo proinvestovat více než 36 milionů z dotací na odstraňování ekologických škod.

Golfové hřiště v Chomutově nebude. Ilustrační foto. | Foto: Pavel Paluska

Golfové hřiště nebude. Definitivně. Téměř dvacet let starý projekt, který měl proměnit větší část chomutovské lokality Pražská pole v rekreační areál, padl. Zůstane ta část, která počítá s pozorováním přírody, padesátihektarové hřiště s 18 jamkami ale město muselo vyškrtnout, aby mohlo čerpat dotace z programu 18 ekomiliard. Zastupitelé už posvětili přepracování projektové dokumentace. Projekt se týká území, které se rozkládá u silnice mezi Chomutovem a Droužkovicemi ve směru na Prahu. To je ale zařazeno mezi evropsky významné lokality s tím, že by mělo být do roku 2023 vyhlášeno jako přírodní rezervace. Žijí tam totiž chráněné živočišné druhy, například čolek velký, kuňka ohnivá a vážka jasnoskvrnná. S tím budou spjata také přísnější pravidla a jde o jeden ze dvou hlavních důvodů, proč je potřeba projekt změnit. Druhý důvod představuje scelení pozemků. Většinu jich vlastnil Palivový kombinát Ústí, který je státním podnikem. Jeho podmínkou pro bezúplatný převod ale bylo, že se na území nebudou provozovat žádné komerční aktivity. „Golfové hřiště vnímal jako komerční záležitost, proto jsme od něj ustoupili. Město se teď vydává směrem, kdy vizionářsky říká, že území zachová přírodní ráz. Půjde o pozorování přírody a vzdělávání," uvedl náměstek primátora David Dinda (Nový sever). „Postupem času by tam měly vzniknout naučné stezky a bude to určitá protiváha Bezručovu údolí," nastínil. Podle jeho slov je větší díl státních pozemků převedený na město, zbývají ale pozemky v soukromém vlastnictví a další, které ještě zůstaly kombinátu. Jedná se o vodní plochy, jež pronajímá. „Zadarmo nám je převést nechce. Část pozemků tedy máme zadarmo, část máme zaplatit, pokud se na tom dohodneme, a část je dalších stran, s nimiž budeme muset jednat," shrnul Dinda. Dalším úkolem města bude zabránit další devastaci území. Hromadí se tam totiž černé skládky, nedovoleně tam najíždějí auta a rybáři tam chytají načerno. Potíže jsou i se zhoršující se kvalitou vody a ohrožená je kolonie racků. „Vyhlášení přírodní rezervace budou předcházet průzkumy a rozbory, které proběhnou nejdříve v roce 2020, a následně se bude zpracovávat plán péče," stojí v této souvislosti v zápisu z jednání dotčených odborů města, kraje a ochranářů přírody. Chomutov začal rozvíjet své vize o využití Pražských polí v roce 2000. O pár let později město projekt přihlásilo do programu sloužícího pro zahlazení následků důlní činnosti na severozápadu Čech. Jde totiž o rekultivované pozemky po bývalém dole Jan Žižka. Chomutov z programu může čerpat dotaci 36,3 milionu korun. Využít by je chtěl pro zbudování rozhleden pro pozorování ptactva, propojení středové cesty s cyklostezkou Spořice – Droužkovice – Březno, úpravu porostů, převod zemědělsky obdělávané půdy na louky, rekultivaci a revizi vodní sítě. S pomocí dotace by chtěl vytvořit také zpevněné plochy pro parkování a pořídit koše a lavičky.









Autor: Miroslava Šebestová