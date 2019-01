Chomutov - Takto to vidí čtenář a novinář Jan Rödling, jaký názor máte vy?

Chomutovský zimní stadion před utkáním domácích Pirátů | Foto: Deník/Roman Dušek

Poslední zastupitelstvo rozhodlo o podpoře vrcholového sportu v Chomutově. Zároveň hokejistům prakticky odpustilo dluh a přihrálo jim další miliony korun.

Celkově tak z rozpočtu města půjde na vrcholový sport dospělých 16 milionů korun každý rok do 2020, včetně letoška. Z toho 12,5 milionu korun každoročně extraligovým hokejistům. K tomu připočtěte milionové dotace na sportování mládeže a dotování ztrátového provozu sportovních zařízení rovněž z rozpočtu města.

To už je pěkná sumička z daní občanů a obyvatel Chomutova.

Nic proti sportu, autor tohoto textu je sám aktivním sportovcem a ví, jak je těžké sehnat peníze pro klub. Podpora mládeže, technického vybavení sportovních klubů a v rozumné míře i dospělých sportovců z obecního rozpočtu je na místě. Město na to ale musí mít a musí zohledňovat potřeby všech občanů. K čemu bude osm vrcholových soutěží, když jinde budou peníze chybět?

Chybět budou samozřejmě v peněženkách Chomutovanů. Vzpomenete si na to v létě, až přijde složenka na zaplacení daně z nemovitosti. Proč, když má město tolik peněz, že si může dovolit platit hokejisty s milionovými výdělky, nemůže snížit daně pro své obyvatele? Lidem by zůstalo víc peněz, které by utráceli v obchodech, hospodách, v našem městě.

V přímém přenosu sledujeme na hlavu postavené přerozdělování bohatství. Všichni platíme vysoké daně, abychom z nich podpořili hokejisty, kteří berou násobky průměrných platů.

Smiřme se s tím, že Chomutov nikdy nebude schopný konkurovat klubům z velkých měst, za kterými stojí silný soukromý kapitál. Nakládejme s naším rozpočtem rozvážně.

Jan Rödling, Chomutov

jan.rodling@gmail.com