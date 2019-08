Atrium zpřístupnili lidem provozovatelé galerie Hana a Jiří Zvalovi na konci července. Prostor, který je obehnaný několika domy, pomalu přetvářejí v zelenou oázu. „Zatím nám tu neroste trávník, ale už jsme zasadili bylinky a truskavec, léčivku, která vyroste i tam, kde tráva ne,“ popisuje Hana Zvalová.

Návštěvníci mají k dispozici i umělecké dílo. A rovnou na něm mohou sedět. „Je to nádherně vyřezávaná lavička řezbáře Luboše Sládka, která vznikla na nedávném sympoziu v Olejomlýnském parku,“ vysvětluje Zvalová. Sílu se tu čerpají nejen ze sezení. „Lavička je umístěná pod podloubím a to je taková zvláštní zóna. Jakoby tu proudila nějaká pozitivní energie, kde se uklidníte,“ poznamenává kurátorka jirkovské galerie.

KDY PŘIJÍT?

Atrium galerie je obvykle otevřené od 10 do 18 hodin. Záleží ale také na aktuálním počasí. Pokud je totiž nepříznivé, je prostor atria uzavřený.

Klid v atriu ocení i čtenáři. V areálu najdou veřejnou knihovničku, kterou si zatím podle Zvalové oblíbila především starší generace. Pokud vám doma přebývají nějaké knihy, tady je rádi přijmou. Líbit by se tu mohlo i maminkám, které vyrazí s kočárkem na procházku. V atriu pro ně mají zázemí a přebalovací pult, což rodiče oceňují. „Nemusím dítě přebalovat nikde na lavičce, ale v klidu a čistu. Můžeme se tedy zdržet i déle,“ pochvaluje si Jirkovanka Šárka Mašková.

Nové prostory jirkovské galerie, které zatím obhospodařují ve volném čase a na vlastní náklady jen manželé Zvalovi a několik jejich přátel, by ale neměly primárně sloužit jen k odpočinku. Mohlo by tu být už brzy pěkně živo.

Útočiště by tu měli najít umělci i milovníci rostlinné říše. „Až se to tu rozroste, chtěli bychom pořádat bylinkářské jarmarky,“ prozrazuje Hana Zvalová.

Scházet by se na nich měli bylinkáři, kteří něco umí. Bez ohledu na to, jestli jsou to laici nebo odborníci. A protože bylinky nejen léčí, ale i chutnají, setkání nabídnou něco dobrého k jídlu i pití. Sama paní Zvalová plánuje návštěvníkům nabídnout svůj majstrštyk - pampeliškovou kávu.