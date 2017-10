Galerie pomůže nemocným s roztroušenou sklerózou

Klášterec n. Ohří - Zařízení pořádá sbírku pro teplickou neurologii, kde se léčí pacienti s roztroušenou sklerózou.

Roztroušená skleróza. Ilustrační foto.Foto: Deník

Je sice vzácná a nesetkáváme se s ní tak často jako třeba s rakovinou, tělo i duši však decimuje stejně. Roztroušenou sklerózou trpí v České republice bezmála dvacet tisíc pacientů. Léčba ale probíhá jen v patnácti centrech rozesetých po celé zemi. Tomu, kde se léčí pacienti z Ústeckého kraje, pomůže klášterecká galerie Kryt.

Rozhodla se uspořádat prodejní výstavu, její výtěžek poputuje do centra v Teplicích. „Je to jediné centrum pro léčbu roztroušené sklerózy v celém kraji,“ říká kurátorka galerie Lenka Fricová, která má s nemocí vlastní zkušenost. „Pacientům poskytuje komplexní péči při jak akutních případech, tak i rehabilitacích. V péči jich má 1500,“ vypočítává Fricová.

V letošním roce vznikly nové ordinace, které navýší kapacitu centra. Jejich nové vybavení by zčásti mohly zaplatit i peníze vybrané v Klášterci.

Na výstavě budou k mání díla s přidanou uměleckou hodnotou i drobné předměty, které zútulní nejeden pokoj. „Cílem nebylo utvořit výstavu, která by chtěla prezentovat díla vysoké umělecké hodnoty, to vůbec ne,“ říká Fricová. „Všechno vytvořili pacienti, kteří touto nemocí trpí. Chceme ukázat, že i přes tuto těžkou překážku dokážou být kreativní, tvořit a věnovat se tomu, co je baví. Přestože mají třeba už problémy s pohyblivostí,“ vysvětluje kurátorka.

Autorů bude celkem devět a nalezneme mezi nimi akademickou sochařku, fotografku nebo autorky ručně dělaných šperků, papírových výrobků či textilních panenek. Nákup bude probíhat formou „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, takže je dobré neotálet. „Co se neprodá na výstavě, poputuje do nadačního fondu Impuls,“ doplňuje Fricová.

Tento fond provozuje Registr pacientů s roztroušenou sklerózou, jež je evropským unikátem. „Registr zahrnuje data 92 procent pacientů na biologické léčbě z celkového republikového počtu,“ vysvětluje mluvčí fondu Jana Vojáčková. Data, která sesbírá, vyhodnocuje a dále využívá například pro výzkum nemoci a mapování potřeb nemocných. Je také hlavním nadačním fondem, který hradí část nákladů na fyzioterapii a psychoterapii, která je sice nezbytná, leč pojišťovnami neproplácená.

Výstava začíná v pátek 3. listopadu v 17 hodin a potrvá až do 27. listopadu. Otevřeno je od pondělí do pátku, od 8:30 do 17 hodin.

Roztroušená sklerózaJde o chronické onemocnění centrálního nervového systému. Co ho způsobuje, se dosud neví. RS propuká většinou v mladším věku a častěji postihuje ženy. Průběh nemoci je typický střídáním období záchvatů a zdánlivého klidu. Proces je ale nepředvídatelný a léčba i prevence je proto velmi těžká. Na celé světě trpí nemocí 2,5 milionu lidí.