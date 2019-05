Jak bude vypadat obličej, když se propojí s tváří kamaráda? Jak trojrozměrný obtisk těla a jaké to je telefonovat parabolou, která přenese šepot i na vzdálenost dvaceti metrů? Originální zábavu a poučení najdou děti mezi desítkami exponátů v chomutovském muzeu a Galerii Lurago, kde bude od června otevřená výstava Hry a klamy. Zapůjčila ji liberecká IQLandie.

Výstava zahrnuje přes 60 exponátů, které jsou přímo určené k vyzkoušení, řešení nebo soutěžení. Stojí na interaktivnosti a zapojení co největšího počtu smyslů. Návštěvníci si například mohou lámat hlavy u skládaček a optických klamů, na jednoduchém přístroji zkusí, jak pevnou mají ruku, a v soutěži zjistí, kdo dokáže rychleji pozhasínat tlačítka rozsvěcující se na přeskáčku na velkém panelu.

„Komenského slavnou větu Škola hrou známe všichni, ale praxe ve školních lavicích za touto myšlenkou obvykle dosti pokulhává,“ podotkl ředitel libereckého science centra Pavel Coufal s tím, že v případě interaktivní výstavy je tomu naopak. Otevírá dveře experimentům a teorii dávkuje jen v nezbytně nutném množství.

Měsíční cesta plná objevování a legrace začne v sobotu 1. června od 10 hodin. Provázet ji bude program v parku u knihovny a muzea.

„Nejen děti se mohou těšit na chystané překvapení, pokus s kapalným dusíkem, který zprostředkuje úžasné divadlo Údif, a kreativní dílnu Veselé vědy, ve které si děti budou moci vyrobit velice oblíbený sliz,“ láká knihovna. „Ve tři odpoledne zahájíme v prostorách atria Chomutovské knihovny Benefiční dětský den. Den dětí oslavíme ve velkém stylu a zároveň podpoříme charitativní projekty,“ přislíbili organizátoři. U vstupu do atria se totiž sami návštěvníci rozhodnou, kterému projektu věnují vstupné za minimálně 50 korun.

V průběhu dne bude bavit pouliční divadlo Bratři v tricku akrobatickým představením Malíři, divadlo Mazec, loutkové divadlo Krab a kapela Pískomil se vrací. Děti se vyřádí také v tvořivé dílně a s venkovní stavebnicí či obřím bublifukem.

Červen je skoro plný

Výstava Hry a klamy bude následně po celý červen otevřená školám, školkám a dětským skupinám, a to zdarma. Nezbytná je ale rezervace na dokonalova@muzeumchomutov.cz nebo na e-mailu lurago@chomutovskaknihovna.cz.

Zájemci o návštěvu by si měli pospíšit, protože volných míst ubývá. „Červen je už skoro plný, máme kolem šedesáti sedmdesáti přihlášených skupin,“ upozornila Štěpánka Dokonalová z muzea s tím, že každou hodinu se na výstavě může prostřídat až sedmdesát dětí ve dvou skupinách.

Oblíbenou putovní výstavu do Chomutova přivádí spolupráce knihovny, muzea a MAS Sdružení Západní Krušnohoří. Otevřená bude do 27. července vždy od pondělí do soboty od 9 do 17 hodin. Po Česku putuje už od roku 2008, takže ji navštívily stovky tisíc lidí.