Svým způsobem to může být úleva. Také je mi to ale líto. Do zooparku jsem se zamilovala a myslím, že to bylo znát. Chtěla jsem, aby byl stále lepší. Měla jsem spoustu plánů. Příští rok slaví Zoopark Chomutov 50 let a mým snem bylo, abychom měli všechno top a nabité. Aby návštěvníci naši zoo nadále rádi a opakovaně navštěvovali díky novým expozicím a zařízení.

Rozhodla jsem se tak, protože jsem si plně vědoma, že jsem v zooparku neudělala nic špatného a nemusím se stydět za žádný kus práce, který jsem tam odvedla. To, že mě odvolali radní, beru jako holý fakt. Mají na to právo, plně to respektuji.

Radní pověřili dočasným vedením zooparku technika provozu Vlastimila Huberta. Co mu přenecháváte?

Rozpočet na další rok už je připravený, stejně tak i veškeré investiční akce, které by se měly zrealizovat, pokud se tak vedení města rozhodne. Šetřila jsem peníze na něco, co by bylo v zooparku vidět, díky čemuž je ve fondu investic 36 milionů korun na expozici pro tygra sibiřského. Stavba by se měla zahájit v příštím roce. Čeká se také na stavební povolení pro občerstvovací stánek s toaletami v dětské zoo – měla by to být pěkná dřevěná pergola. Nerada bych, aby se rozvoj zooparku, který je ohromnou devizou Chomutova, zastavil.

Na mimořádném zasedání zastupitelstva zaznělo, že pokud se obvinění neprokáže, můžete se vrátit zpět do funkce. Budete o to stát?

Je to něco, co bych nechtěla zavírat.

Jaké jsou dnes vaše pocity?

Zklamání. Měla jsem dojem, že jsem pro své město dost udělala, vždyť jsem v čele jeho firem pracovala 21 let. Začala jsem v kultuře, kde jsme s kolegy rozjeli věci, které v Chomutově dříve nebyly. Později jsem jako jednatelka organizace Kultura a sport dostala na starosti nový zimní stadion a aquapark. Hhromné objekty, které byly prázdné, bez systému, ceníku, smluv a partnerů. Vše jsme s mým týmem postupně dali dohromady a podařilo se nám to rozběhnout. Nikdy jsme městu neudělali ostudu ani žádný problém.

Když byla v roce 2018 odvolaná ředitelka zooparku, požádal mě tehdejší náměstek primátora David Dinda, jestli bych mohla organizaci tři měsíce vést a uvést do pořádku alespoň to nejnutnější: dát ho dohromady ekonomicky, jelikož byl v účetnictví neskutečný nepořádek, sestavit kvalitní tým a vymyslet, kterým směrem se dát. To však zabralo daleko více času. Závěr auditu z roku 2017 od renomovaných auditorů zněl, že „je potřeba kompletně rekonstruovat účetnictví za posledních pět let od roku 2013 do roku 2017“. Chyběl například drobný hmotný majetek za 8,5 milionu korun, takže jsem s vědomím radních podávala trestní oznámení na neznámého pachatele. Teď mám auditorskou zprávu, která ověřuje účetní závěrku organizace k 31. prosinci 2023, a kde se konstatuje, že „podává poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v souladu s českými účetními předpisy“. Nemám se tudíž za co stydět.

Co se vám ještě podařilo změnit?

Když jsem přišla do zooparku, nikdo neřešil bezpečnost. Zaměstnanci chodili do práce pouze od pondělí do pátku, kdy končili v půl čtvrté. To znamená, že odpoledne a o víkendech, kdy je zoopark plný návštěvníků, uvnitř nebyl nikdo, kdo by zasáhl v případě náhlé nevolnosti návštěvníka, nebo kdyby uteklo zvíře. Dnes mají zaměstnanci směnný provoz a jsou k dispozici pro mimořádné situace až do večerních hodin. Po svém příchodu jsem také nechala udělat dendrologický průzkum, což například předchozí vedení vůbec neřešilo. Ten odhalil, že se medvědi podhrabali mimo svou expozici. Pod silnicí, po které pravidelně jezdil Safari vláček s 60 návštěvníky, to bylo provrtané, takže se povrch mohl propadnout. To mi připadalo jako vrchol toho, že předešlému vedení bylo jedno, co se v zooparku děje. Chodby jsem nechala ihned zaslepit.

Když se ohlédnete, na co jste zvlášť pyšná?

Na to, že zoopark i jezero se staly opět místy, na která můžeme být jako Chomutováci hrdí, na to, že návštěvníci odjinud si mnohdy opravili díky perfektní práci všech mých kolegů obrázek, s nímž do Chomutova přijížděli.

Za vás a vaši práci se postavili zaměstnanci zooparku a představitelé většiny českých a slovenských zoologických zahrad. Jak to na vás zapůsobilo?

Udělalo mi to neskutečnou radost, respekt odborníků a kolegů si opravdu koupit nelze. Moc jim děkuji.

