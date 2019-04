Františkánský klášter v Kadani přivítá první letošní hosty. Sezona začíná

Kadaň - Do cely i do zahrady. Památky se pomalu probouzejí do další sezony a brány návštěvníkům otevírá tuto sobotu, 6. dubna, i františkánský klášter v Kadani.

Můžete se podívat, jak pokročily práce restaurátorů, v klášterních zahradách pozdravit prasátko Čendu a zhlédnout středověké kláty se včelstvy. Dobrou náladu navodí v 17 hodin i vystoupení studentů ze základní umělecké školy. Prohlídky kláštera probíhají od 10 do 17 hodin.

Autor: Redakce