Vodní nádrž na fotografii slouží k zásobování měst a obcí z Chomutovska, Mostecka a Lounska pitnou vodou. Jedná se o přehradní nádrž na planině Krušných hor v okrese Chomutov. Odtok z přehrady pokračuje do Německa.

Do blízkosti nádrže je vstup zakázán. Nicméně okolo vede cyklostezka z Měděnce do Kalku a z Hory svatého Šebestiána do Vejprt. Po hrázi je možné se projít po modře značené turistické trase z Vejprt do Chomutova.

Vodní nádrž se nachází v nadmořské výšce 732 metrů, má plochu 362 hektarů a průměrná hloubka je okolo 50 metrů.

Už víte o jakou vodní nádrž se jedná? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde v sobotu 21. září, uvedeme správnou odpověď.



V minulém díle jsme se ptali, jak se jmenuje kaple na Měděnci. Správná odpověď byla: Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie.