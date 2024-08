Sochy, které jsou na fotografii, se nachází v malém městečku nedaleko od Kadaně. Tato obec zaujímá strategickou polohu. Kříží se zde totiž dva hlavní tahy – z Kadaně do Mašťova a z Vilémova do Doupova. Zároveň zde projíždí vlak z Vilémova do Kadaňského Rohozce.

Vzhledem k rozloze obce, zhruba 31 kilometrů, je možné sochy navštívit při běžné procházce. Naleznete je v parku nebo poblíž školky.

Už víte, kde najdete sochy z fotografií? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde v sobotu 7. září, uvedeme správnou odpověď.



V minulém díle jsme se ptali, jaký zámek je na fotografii. Správná odpověď byla: Zámek Pětipsy.