Archeologové v Kadani potvrdili polohu někdejšího kostela sv. Michaela archanděla ze 14. století, který patřil k minoritskému klášteru a zanikl koncem 18. století při požáru. Jeho pozůstatky odhalili pod jedním z domů v ulici Boženy Němcové.

„Objevili jsme presbytář neboli kněžiště kostela,“ uvedl archeolog Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech Kryštof Derner. „Objev je to výjimečný, kostel nenacházíme každý den a hlavně tento zanikl brzy. Na dvě století zmizel z povědomí Kadaňanů a ani odborníci si nebyli jistí, kde přesně stál,“ dodal.

Jak tedy výzkumníci tušili, kde kopat? „Je to příběh spolupráce historiků a archeologů, protože indicie v písemných pramenech existovaly, zachoval se i jeden plánek, kde je kostel zakreslený. Nově se tím začal zabývat tým historiků a archeologů v čele s Petrem Sommerem z centra medievalistických studií. Na základě historické práce Pavla Zahradníka vyslovil domněnku, že se pozůstatky skrývají někde pod domem číslo 69, což vyzývalo k archeologickému ověření,“ přiblížil Derner.

Nahlédli pod zem

Archeologové využili toho, že na pozemku probíhají stavební práce a se svolením majitelky nahlédli pod zem. Co hledali, našli na centimetr přesně. „Narazili jsme na předposlední opěrný pilíř, ještě by se tu měl vynořit poslední rohový pilíř, pak kněžiště opouští parcelu domku a 'jde' do archivu, kde se uzavírá. Průběh by bylo možné ověřit ještě dalšími drobnými sondami, to nejdůležitější už se ale potvrdilo,“ dodal výzkumník.

Podle odborníků jsou pod domem také kaple. „Byly přistavěny ke kostelu z jihu, kde vyplňovaly zvnějšku prostor mezi pilíři. Jsou tedy pod domem, nikdo ale neví, co v nich je, jestli zbořeniště, nebo lidské ostatky,“ poznamenal Derner.

Příští týden objev posoudí odborná komise složená z památkářů, archeologů a historiků, kteří si tak své původní předpoklady budou moci fyzicky osahat. V budoucnu má na domě přibýt informační tabulka, o jejíž výrobu se chce postarat sama majitelka.

„Rozhodně to udělám, nechám ji zpracovat historiky,“ potvrdila Rita Totzauerová. Starobylý dům, ve kterém provozuje galanterii a chce v něm nabídnout i pokoje turistům, s manželem koupila před dvaceti lety.

„Všimli jsme si hned zkraje, že nám tu trochu straší, celé hodiny vrzaly parkety, i když po nich nikdo nechodil,“ prohlásila s úsměvem majitelka. Především ale na zahradě nacházela historické artefakty. Kus portálu, sochu panny Marie, kterou věnovala archivu, a také lahvičky z 18. a 19. století. „Byly nádherné, chodila jsem pak každé odpoledne s rýčem na zahradu a kopala a kopala,“ dodala s úsměvem.

I teď pomáhá s pracemi archeologům, takže byla u objevu kameninového džbánu s motivem ukřižování zřejmě z 16. století. Byl v sutinách pod podlahou kaple kostela.

Minorité přišli do Kadaně ve 13. století, kostel sv. Michaela archanděla ale pochází s jistotou až ze 14. století. Během své existence byl postižený řadou požárů, proto mu lidé říkali „černý kostel“. Poslední požár ho zasáhl v roce 1786, po něm se nedočkal obnovy.