FOTO: Zchlazení v Kadani nabídlo dvanáct pivovarů. Jeden měl i safari pivo

Češi své pivo milují. Dokazují to hojnou účastní na pivních festivalech, z nichž jeden se uskutečnil také v sobotu v zahradách františkánského kláštera v Kadani. Pěnivý mok tam nabízelo dvanáct pivovarů. Exoticky mezi nimi vybočoval Safari pivovar, jehož ambasadorem je senátor a ředitel ZOO Dvůr Králové Přemysl Rabas. Co je spojuje? Z každého uvařeného piva totiž pivovar přispívá na chov a transport nosorožců zpět do Afriky.

Zchlazení v Kadani nabídlo dvanáct pivovarů. | Foto: Deník/Miroslav Rada