Ještě pár šluků z cigarety než to začne. Před základní školou na Březenecké postávají členové volební komise a přes obláčky nikotinového kouře sledují první příchozí. Jsou to často důchodci. Někteří dorazili, i když jsou o berlích nebo dokonce na invalidním vozíku. Jakmile uhodí 14. hodina, narychlo típnuté nedopalky končí v koši a všichni společně vplouvají do vstupních dveří.

Také v Chomutově se v pátek otevřely dveře volebních místností, aby lidé mohli rozhodnout, kdo je bude v dalších pěti letech zastupovat v Evropském parlamentu. České republiky se týká přeobsazení 21 poslaneckých křesel.

Ačkoli mají volby do europarlamentu příchuť něčeho nejasného až nudného a provází je nízká účast, seniory, kteří dorazili do volební místnosti na Březenecké, to neodradilo. Mezi prvními byla Blanka M. Paní s bílými vlasy, ve sportovním oblečení a s batohem na zádech. „Chci jet na chatu do Boče, abych tam stihla něco vysadit, když je tak krásně,“ vysvětlila svou výstroj. „Nejdříve ale musím odvolit. Protože něco pamatuji, hodím tam devítku, KSČM,“ prohlásila.

Svého partnera, který překročil 80 let a je upoután na invalidní vozík, do volební místnosti doprovodila Ludmila Houšková. Sama trvale žije v Jirkově, kde se k volbám teprve chystá. „Vždy volím pana Babiše. Mám ho ráda,“ netajila se svým výběrem a také nepochopením k těm, komu jsou volby lhostejné. „Ti co nechodí, nejvíc držkují,“ dodala rázně.

Zdeněk Dvořák se ženou si na poslední chvíli svou volbu rozmysleli. „Nejdříve jsme chtěli ANO, ale ti kandidáti, které mají, to je katastrofa,“ kroutil hlavou.

„Je to samý třicátník. Nemyslím si, že by někdo tak mladý měl sedět v Evropském parlamentu,“ dodal Chomutovan. „Tak jsem volil SPD, líbí se mi na nich, že jsou proti migraci a pro odvolatelnost a hmotnou odpovědnost politiků a soudců,“ svěřil se.

Nejeden Chomutovan má účast u voleb do europarlamentu za zbytečnou a počítá s jinou náplní dne. „Nevím, koho bych měla volit, nerozumím tomu. Přijde mi divné, že bych měla někomu dát hlas, jen abych měla čárku,“ přiznala Anna Šeráková.

K volbám se nechtělo ani Radimovi K. „Přišlo mi to zbytečné. Jenže když vidím, jak jsou aktivní důchodci, kteří volí hlavně kobliháře a komunisty, šel jsem a hodil to Pirátům. Musíme to trochu zředit, nebo nás naši starší spoluobčané udolají,“ poznamenal.

VÝSLEDKY ZÍTRA V NOCI

Volební místnosti se otevřou také v sobotu od 8 do 14 hodin. Výsledky budou známé v noci z neděle na pondělí, až se sečtou voličské hlasy ve všech 28 členských zemích Evropské unie.

Poslední volby do Evropského parlamentu, které proběhly před pěti lety, Chomutované ignorovali. Přišlo ani ne 12 procent lidí, což byl nejmenší poměr v rámci celé republiky.