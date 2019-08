Letecké kombinézy, modely strojů, které křižují vzduch a také přístroje, nášivky a mnoho dalších věcí uvidí návštěvníci na nové výstavě chomutovského muzea.

Až do konce září hostí výstavu o 11. stíhacím pluku Žatec. Vernisáž proběhla v sobotu dopoledne a měla vzácné hosty. Uvedl ji plukovník Václav Vašek,bývalý pilot elitní Tygří letky. Výstava s názvem 11. stíhací pluk Žatec je pořádána ve spolupráci se spolkem Piloti Žatec, který sdružuje bývalé piloty a techniky této vojenské jednotky, která od padesátých do devadesátých let 20. století působila na žateckém letišti.