Letošní sklizeň hroznového vína skončila nad očekávání dobře. Vinaři z Března na Chomutovsku si pochvalují jeho nebývalou kvalitu i množství.

Voňavější, sladší a nevejde se do sklepa, chválí úrodu vinaři z Března. | Foto: Deník/Miroslav Rada

„Vše sbíráme v pozdním sběru, cukernatost dosahuje 22 – 23 stupňů českého normovaného moštoměru,“ okomentoval Lukáš Němeček, který je sklepmistrem a pokračovatelem v tradici rodinného vinařství. „Víno je svěžejší, voňavější a aromatičtější a je to také poprvé, co se nám nevejde do sklepa. Poslední řádek máme ještě na vinici, je to odhadem na třicet beden, takže musíme objednat nádobu navíc,“ zkonstatoval.