Chomutov - „Máme českou originální střílnu pro protitankový kanon z třicátých let," uvedl šéf muzea Jiří Piramovský.

Skutečně unikátní úlovek se podařil dobrovolníkům z Muzea vojenského opevnění Na Kočičáku. Z dalekého francouzského přístavu Saint Nazaire přivezli originální střílnu pro československý protitankový kanon vzor 36 z období před druhou světovou válkou.

„Naše muzeum Na Kočičáku se sice zaměřuje na lehké opevnění z první republiky a regionální historii Krušných hor či Podkrušnohoří, ale tentokrát jsme vystoupili doslova z tohoto stínu," okomentoval zisk unikátního exponátu správce muzea Jiří Piramovský.

Střílny byly v letech 1935 1938 vsazovány do velkých pěchotních srubů od Krkonoš po Ostravu, kde tvořily páteř naší obrany v roce 1938. Celkem bylo do těchto střílen osazeno 222 protitankových kanonů ráže 47 mm, které byly v roce 1938 svou konstrukcí a účinností naprostou světovou špičkou. Bohužel tyto kanony naše armáda nikdy v boji nepoužila. „Po německém obsazení pohraničí a následně zbytku naší republiky v roce 1939, byly střílny vytrženy z československých objektů těžkého opevnění a spolu s ukořistěnými protitankovými kanony vzoru 36 odváženy na pobřeží Atlantiku do nově budovaných bunkrů Atlantického valu. Tento osud potkal i střílnu, kterou jsme zachránili, objasnil historii střílny správce muzea.

Střílna byla zřejmě vytržena z některé pevnosti v okolí Králík (přesnou lokalitu nyní dobrovolníci z muzea zjišťují). Němci střílnu násilím vytrhli v letech 1939 či 1940 a odvezli do francouzského přístavu Saint Nazaire u Atlantického oceánu. Střílna zabetonovali do jednoho z pevnostních objektů, které měly za úkol bránit tento velký námořní přístav, z něhož Němci za II. světové války vytvořili ponorkovou základnu. Objekt se střílnou v přístavu přečkal II. světovou válku a odolal i rozmachu přístavních budov. Osudný se mu stal až rok 2014, kdy město Saint Nazaire rozhodlo o zničení 19 bunkrů v přístavu, aby bylo uvolněno místo pro další přístavní budovy. Naštěstí místní nadšenci, kteří rekonstruují pevnosti v okolí St. Nazaire na posledních chvíli střílnu zachránili před sešrotováním. „Francouzským nadšencům proto za záchranu střílny patří velký dík, stejně jako firmě Strix, která nám střílnu ze St. Nazaire do Chomutova přivezla," uzavřel správce .