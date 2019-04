Spořice – Pěsti, kopy a nezdolná síla i vůle přilákaly v sobotu do spořické sportovní haly milovníky bojových sportů, zejména stále populárnějšího MMA. Chomutovský klub to pořádal osmé kolo Mistrovství České republiky pro amatérské zápasníky.

Do klece ve tvaru oktagonu zamířilo na tři desítky zápasníků, a to nejen z České republiky, ale i sousedního Slovenska. Klub MMA funguje v Chomutově od první poloviny 90. let. „V současné době má náš klub asi padesát lidí, velká většina je mladší 23 let. Máme tam i šestileté kluky,“ poznamenává Julius Danyi z chomutovského MMA klubu.