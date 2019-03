Ale jen o strachu ze žhavých kotlů návštěva u čertů není. Je to totiž i pěkně zábavná sebranka, která má sice trochu košilatější i drsnější humor, ale bezdůvodně neublíží. Dokonce vás nechají nakouknout k sobě do ložnice, vysvětlí, jak to v pekle vypadá ve všední dny a prověří sílu vaší rodičovské i partnerské lásky. Pekelné sklepy jsou v Chomutově otevřené denně od 13 do 16 hodin, prohlídky začínají vždy v celou hodinu. Zdrží se až do poloviny prosince.