Doufá hlavně v úspěšný odchov vejcožrouta afrického a dalších mláďat blavora žlutého. Chomutovský zoopark je totiž v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad jediný, komu se daří jej rozmnožovat. Loni se v Chomutově narodilo šest nových přírůstků. „Za první odchov v roce 2008 jsme dokonce získali ocenění v prestižní soutěži o Bílého slona,“ doplňuje Jaroslav Zelinka.

Terarista by také rád navázal na dřívější úspěšné odchovy trnorepa afrického. Zoopark získal do chovu nového samce. Pravidelně se daří teraristům množit také užovky amurské, scinky válcovité, agamy hardún či různé druhy želv. „Velkým úspěchem by byl také úspěšný odchov nedávno získaného druhu hada, vejcožrouta afrického,“ dodává Zelinka.

(jdu)