FOTO: V atriu Chomutovské knihovny se konal večer slam poetry

Nástup, úklona, pohled zahleděný do dáli a recitace, nad kterou srdce usedá. Tak takhle by to u slam poetry, básnickozpívaného stylu přednesu nešlo.

Připomíná spíše stand-up show a zároveň mu nechybí umělecká hodnota. V atriu Chomutovské knihovny se ve středu večer jedno setkání slam poetry konalo v rámci festivalu Obnaženi. Pro diváky si své vystoupení připravily opravdové špičky tohoto žánru. Do Chomutova přijel například Dr. Filipitch, mistr České republiku z roku 2017. Doplnili ho Siegfried, Ing. Puding nebo umělci Emphatic a Michal Kubala. Festival Obnaženi pokračuje i po zbytek víkendu. V sobotu od 18.30 se můžete těšit u kostela sv. Kateřiny na taneční vystoupení.

Autor: Kamila Minaříková