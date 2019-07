Opět neprošla. Když hygienici podrobili pizzerii sv. Ignáce v centru Chomutova kontrole, nezbylo jim, než jí pozastavit činnost, dokud nebude důkladně vycíděná. Narazili totiž na masivní výskyt myších bobků, plíseň, mastnotu a na podlaze našli i kosti. Podnik je zavřený od středy 17. července do odvolání.

Hygienici našli řadu závažných nedostatků. „Bylo zjištěno, že v provozovně nejsou dodržovány předpisy pro potraviny, pokud jde o jejich uložení, ochranu před kontaminací, udržování stanovených teplot, které zabezpečí jejich zdravotní nezávadnost,“ vysvětlili ve zprávě.

Vadil hlavně trus v přípravně pizzy, ve skladu potravin i za barem, který nasvědčuje tomu, že se v podniku zabydlely myši. Pokud by se přenesl do jídla, mohli by si strávníci odnést nejen příjemný pocit z večeře, ale také salmonelu nebo jiné infekční onemocnění.

Tuhle spoušť našli hygienici v podniku loni:

V pořádku nebylo ani zázemí pro zaměstnance, kde byly poškozené stěny se známkami plísně, oloupané stěny a u umyvadla netekla teplá voda.

Hygienici usoudili, že je za takových podmínek nemožné zajistit bezpečnost pokrmů a ve středu rozhodli o okamžitém pozastavení činnost. Podnik nesmí podávat žádné jídlo nebo nápoje, dokud prostory nevyčistí. Musí také zajistit ochrannou deratizaci.

Naposledy museli ve Svatém Ignáci na popud hygieniků uklízet loni v březnu, kdy šlo hlavně o špinavou lednici, podlahy, stěny a povrchy v kuchyni. Tehdy požádal provozovatel o znovuotevření, po kterém následuje další kontrola hygieniků, během jediného dne. Nanovo kontrola přišla, aby prověřila, jestli se „hříšník“ napravil, zjistila ale, že jede ve starých kolejích. V obou případech dostala restaurace pokutu. Jednatelem obchodní společnosti byl původně Zdeněk Vávra, loni v srpnu ho vystřídal Aleš Vávra.

Podnik, který začal s pečením italské pizzy před více než dvěma desítkami let jako první v Chomutově, se přitom dlouhodobě počítal k těm lepším. „Nevím, co se stalo. Kdysi to tam žilo, ohromně nám tam chutnalo, ať šlo o pizzu nebo hovězí steak,“ zavzpomínala Zuzana Dvořáková z Chomutova. „Poslední roky to tam upadá, od známých slyším jednu stížnost za druhou a pizzerie je už podruhé zavřená. Je to škoda,“ zalitovala.

Krajská hygienická stanice přitom zveřejňuje jen nejzávažnější případy. „Je naše povinnost, aby byli lidé, kteří se tam stravují, informováni,“ vysvětlila vedoucí chomutovského oddělení hygieny výživy Jitka Lavičková. „Ve skutečnosti je provozoven s prohřešky více,“ dodala.

Stovky kontrol měsíčně

Krajská hygienická stanice reaguje na okamžité podněty, nebo postupuje podle kontrolního plánu, který má na rok. Například za červen hygienici v rámci kraje provedli 205 kontrol, udělili pokuty za 159 900 korun a k tomu sedm takzvaných opatření. Sem patří například sanitace, pozastavení činnosti, ale také likvidace a nařízení o uzavření provozní jednotky. Samostatná čísla za Chomutovsko stanice nemá.