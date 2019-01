Chomutov - Oslavy konce roku se konaly na mnoha místech. Kdo si ale chtěl kromě alkoholu a chlebíčků dát do těla i trochu pohybu, strávil ho na vrchu Kočičáku.

Sto let republiky zakončil silvestr na Kočičáku | Foto: Deník / Miroslav Rada

Členové zdejšího muzea československého opevnění pořádali tradiční silvestrovský výšlap. Kdo nechal auto ve městě a došel po svých, obdržel teplý čaj a pamětní list. Lidé si s chutí opekli buřtíky nebo klobásy či hodovali na chlebech se sádlem a cibulí.

Vrcholem dne pak bylo vyhlášení soutěže o nejlepší placku k významnému státnímu výročí. Porotu okouzlil český lev na státní vlajce, kterou vyrobila Michaela Vrabcová z Vysoké Pece. Odnesla si za ní lahev dobrého rumu.

Pro Muzeum Na Kočičáku končí 31. prosincem zajímavý rok. Mohutně se zapojilo do oslav sta let od založení Československa, zároveň oslavilo i dvacet let od svého vlastního začátku.