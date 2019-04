Kromě černé magie, která má škodit, existuje i bílá, jejímž smyslem je pomáhat a léčit. Právě s tou pracuje Muzeum čarodějnic v Kadani a nevynechává důležité příměsi jako je radost a zábava. Ukazuje historii z jiné strany, napravuje raubíře v kleci, lis na peníze, ale i alchymistickou dílnu s křivulemi a čarodějnou školu s hadími kůžemi a vycpanými zvířaty. V roli čarodějnické průvodkyně tam návštěvníci nejčastěji zastihnou Věru Stejnou. Ta letošní sezónu zahájila s měsíčním předstihem už v březnu. Lidé totiž byli nedočkaví, až se opět čarodějnické sklepení na Mírovém náměstí otevře.

Mají se u vás děti bát?

Určitě ne, prohlídka je pojatá tak, aby se všichni pobavili a něco se naučili.

Co v muzeu uvidí a zažijí?

Prohlídku začínáme tím, že se jdeme podívat na sbírku malých čarodějnic. Jsou to loutky a figuríny. Vyprávím návštěvníkům, že tu čarodějnice byly odpradávna a nevypadaly jako ty pohádkové. Byly dobré i zlé, ale u nás v muzeu jsou jen ty s bílou magií, které neškodí lidem. Čarodějnice uměly více než ostatní, pomáhaly lidem, znaly bylinky, koření, byly to v podstatě léčitelky. Okolí se na ně ale dívalo skrz prsty a začalo s jejich hanlivým pojmenováváním čarodějnice. Se skupinkou pak zamíříme k nám do sklepení, kde začíná skutečné dobrodružství. Říkám, že kdo je hodný, nemusí se bát, zlobivé tam ale napravujeme. Někteří se přihlásí rovnou.

Jak je napravujete?

To je takové naše tajemství a překvapení pro návštěvníky. Každá z nás čarodějnic má na to jiná kouzla a čáry.

V muzeu máte spoustu zajímavých věcí a rekvizit. Prozraďte co například?

Například alchymistickou dílnu, kde vaříme lektvary z bylinek, které nasbíráme a nasušíme během roku. Bylinky máme pověšené. Na alchymistickou dílnu padlo pomalu celé vybavení jedné chemické laboratoře, máme celou sestavu a dále magickou kouli na posílení pozitivní energie, takže se lidé můžou nabít. Máme také lis na peníze, což se všem líbí. No a také tu máme pavouky. Nedávno jsme dostali jednoho opravdu velkého. To přišla jedna maminka s holčičkou, a když si prošly celé muzeum, nabídly mi skoro metrového pavouka. Holčička už ho měla doma okoukaného, tak ho dostalo jako dar muzeum čarodějnic.

Je něco, co se návštěvníkům zvlášť líbí?

Myslím, že třešničkou na dortu je čarodějnická škola, kterou máme vybavenou starobylými školními lavicemi. Všichni si tam na závěr sednou, jak malí, tak velcí.

