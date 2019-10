Tentokrát to nebylo jen o klapotu střevíčků po parketu a pohybech do rytmu hudby. Ale také o vůni dálek a cestovatelském zápalu.

V restauraci Střelnice se uskutečnil první Cestovatelský ples. | Foto: Deník / Miroslav Rada

V Kadani proběhl v sobotu první ples taneční sezóny. V režii ho měly neziskové organizace, které ve městě působí. A pojaly ho ve stylu cesty kolem světa. Letos je to přesně pět set let, co Ferdinand Magalhães obeplul zeměkouli. Hosté plesu si kromě tance mohli vychutnat i stovky jednohubek se světovým kořením, tance až z dalekého Nepálu nebo tematický fotokoutek.