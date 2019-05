I letos jste to prožívali s námi fandili jste, posílali své hlasy a krásné komentáře. Přišel čas pogratulovat té, která se vám líbila nejvíce. Na finálovém večeru to moc slušelo všem proměněným dámám, bylo vidět, že si svůj nový vzhled udržují. Nejvíce hlasů od vás, čtenářů, dostala Lucie Hanusová z Oseka. Máme radost proměnu prožívala naplno a sáhla si i hluboko do svých přesvědčení a zvyků.

Spolupráce se ženami a hledání stylu, ve kterém se najdou, má smysl. Potkáváme se s lidmi, kteří na sebe tak nějak zapomněli, a cítí, že by rádi našli cestu k sobě. My jim pomůžeme získat chuť a odhodlání.

„Při práci na tomto projektu si uvědomuji, že krásu netvoříme, každý člověk má půvab v sobě a stačí ho jen objevit. Jsme průvodci touto cestou, která přivádí člověka ke změnám. Není to jednoduché, na změnu vzhledu reaguje přirozeně okolí, rodina i přátelé. Někdy se stane, že o sobě žena poprvé slyší, že má krásné oči, že jí to sluší a že je hezká. Možná tomu nevěříte, podobně jako my, ale stává se to. Takové momenty člověka mění nejvíce,“ říká Jana Burdová, autor projektu Proměny.

Proč vlastně změna vzhledu „zahýbe“ i ženskou duší tak hluboce, že může dávat sílu do životních změn, nebo najde odvahu k zvládnutí těžkého období, či jen návratu k nalezení cesty k sobě sama? Velký vliv na nás má prostředí, ve kterém žijeme a množství úkolů, které jsme si na sebe naložili. Zaměstnáváme svou mysl tím, co je třeba ještě stihnout, a když se večer nakonec zastavíme, zabýváme se hodnocením uplynulého dne nebo sebe sama. Tím se připravujeme o radost všeho, co je v tu chvíli kolem nás jednoduše to nevnímáme.

Proměny jsou takovým zastavením se a naladěním na sebe. Mají terapeutický účinek a ženy ho prožívají intenzivně, doslova se rozzáří. To je to, co vnímáte z fotografií nejsilněji. Nejde o to, jak dlouho si žena nový styl udrží. Do konce života už bude vědět, že krása a půvab je její součástí. Proměna se odehraje uvnitř a je na vždy.

„Moc děkuji svému týmu, mé kolegyně kadeřnice Lea s Adélou odvedli skvělou práci. Za tu dobu, co se mnou na proměnách pracují, se naučily to nejdůležitější naladit se na ženu a nalézt pod povrchem její skrytou sílu a krásu. Dokázaly to promítnout do nových odstínů barev a podpořit trendovými střihy. Spolu se stylistkou Lindou Radostovou, která Proměny obléká tentokrát s novým partnerem Pietro Filipi. Spolupráce s touto českou značkou, která vyniká kvalitou zpracování i designem, byla milou novinkou letošního ročníku. Fotografu Milanu Stryjovi se podařilo velmi dobře na fotkách zachytit různost osobností jednotlivých žen.

Žádný podobně náročný projekt by se neobešel bez spolupráce partnerů, kteří věnovali ceny dámám, které prošly proměnou. Naším věrným a hlavním partnerem je Redken. Letos věnoval balíček vlasové kosmetiky všem ženám ihned po proměně tedy mnohem dříve, než přijely na finálový večer. Bylo znát, že jejich vlasy už byly mnohem zdravější, než při proměně.

Finálový večer pokračoval narozeninovou párty Studia, kterému je již jedenáct let. Děkujeme i všem čtenářům, kteří poslali své hlasy a také ženám, které se přihlásily do Proměn s Deníkem. Těšíme se na devátý ročník,“ dodala Jana Burdová.