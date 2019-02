Jirkov – Lidé v Jirkově vyjadřují nesouhlas se sesazením ředitele městské kultury Bedřicha Fryče.

Byla to malá chyba, je v tom politika, zůstaly po něm super věci. Náhlé odvolání Bedřicha Fryče (Náš Jirkov) z místa ředitele jirkovské kultury povzbudilo řadu Jirkovanů k podepsání petice. Svůj podpis a argumenty už připojily téměř dvě stovky petentů.



Podepsaní nepožadují Fryčův návrat, chtějí ale dát veřejně najevo, že s krokem města nesouhlasí. "Důvod prezentovaný vedením města považujeme za nedostatečný k odvolání výjimečně schopného ředitele, který svěřenou organizaci vedl deset let bez jediné výtky," píše v úvodním textu petice její autor Václav Mareška. Podepsaní považují potrestání bývalého ředitele za příliš přísné. "Důvod odvolání je maximálně na výtku nebo pokutu. Jeho pochybení je v porovnání s projekty, které za jeho působení vznikly směšné," myslí si Jana Vydrželová.

Další petenti upozorňují na zásluhy, které Fryč po desetiletém vedení organizace KVIZ má. "Podepisuju, protože pro kulturu v Jirkově udělal Bedřich Fryč za dlouhá léta mnoho dobrého a pracoval tak i na zlepšení image města Jirkova směrem navenek," myslí si jeden z petentů Tomáš Marounek. "Mnoho projektů, na nichž se podílel je dobře známých i mimo region, namátkou Běh Terryho Foxe, nebo Cesta proti bolesti. Nemyslím si, že za něj aktuálně existuje lepší náhrada," doplňuje Marounek.

Samotný Fryč neměl o tom, že se petice chystá, tušení. "Jejího autora ani neznám, bylo to pro mě opravdu překvapení," říká bývalé šéf městské kultury. "Samozřejmě mě to těší, i když do toho nijak nevstupuji. Jsem rád, že petice rozumně nepožaduje můj návrat," doplňuje. O návrat do organizace, kde mu běží výpověď, by už zájem neměl. "Koncepce města se od té mojí liší natolik, že bychom názorovou shodu hledali v budoucnu jen těžko," přiznává Fryč.

Kulturu řídí zástupce

Na obsazení místa po Fryčovi vyhlásilo město výběrové řízení, poběží do 20. února. "Než výběrové řízení vyhodnotíme, vede organizaci Jaroslav Šulc, který dosud ředitele zastupoval. Dohled nad příspěvkovými organizacemi pak převzala místostarostka," uvedla starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO). Kolečko přijímání životopisů a pohovorů by mělo mít vítěze na přelomu dubna a května. Kulturní akce by absence ředitele podle vedení města neměla nijak ovlivnit. "Všechny pravidelné akce by se konat měly, zatím neuvažujeme o zrušení žádné z nich," potvrzuje starostka Kováčová. Nadále probíhá i příprava stavby infocentra.



Bedřicha Fryče odvolala rada města z funkce v polovině ledna. Důvodem je to, že za Fryčova vedení pracovala bez jeho vědomí na zámku Červený Hrádek jedna žena načerno. Zaskakovala za svoji příbuznou, která pracovala pro zámeckou restauraci.

Petice v řádu jednotek

Za rok 2018 přijal Jirkov čtyři petice. Požadovaly navýšení příspěvků pro členy volebních komisí, další petenti volali po odstranění neudržovaných okrasných stromků. Jedna petice požadovala vystěhovat problémového nájemníka. Poslední petice volala po větří ochraně obyvatel jedné z jirkovských ulic.