Místnost vystlaná žíněnkami a po obvodu pětice žen, která si vrývá do paměti, co dělat v nebezpečných situacích. Jsou to revizorky a pracovnice z úřadu práce, takže nezřídka narážejí na problémové lidi. Nejen pro ně, ale i pro ženy a seniory z řad veřejnosti připravili chomutovští strážníci sérii kurzů sebeobrany. Vede je zkušený lektor přímo na služebně v Dřínovské ulici a jsou zdarma.

Zkušenosti žen, které procházejí prvními lekcemi, jsou krajně nepříjemné. „Sedím u stolu a klient na mě řve, že jsem kráva, to je klasika,“ popsala typickou scénu pracovnice úřadu práce. „Třískne židlí, papíry lítají. Zatím se mi nestalo, že by mě napadl, ale je otázka, kdy to přijde,“ poznamenala.

Extrémní situace

Další žena, která je terénní sociální pracovnicí, se cítí nesvá, když chodí na šetření za klienty do bytů. „Jsme tam sami třeba hodinu. Zrovna včera jsem byla v jednom, kde byl místo dveří závěs a děti tam žily jako v jeskyni,“ otřásla se při té vzpomínce.

Jinou škálu zážitků mají revizorky, když natrefí na rozzuřeného „černého“ pasažéra. O extrémní zkušenost se podělila i žena, které byla dvakrát obětí ozbrojeného přepadení. „Poprvé to bylo, když jsem prodávala v trafice. Chlap přišel se zbraní, přeskočil pult, vzal peníze a šel. Podruhé to bylo na benzince. Pod pultem jsme měli tlačítko, normálně reagovalo na sebemenší dotyk, jenže zrovna v tu chvíli nefungovalo,“ zavzpomínala. „Byl to menší muž, chtěla jsem mu pistoli vyrazit z ruky, měla jsem šílený vztek. On nakonec vystřelil,“ zakončila vyprávění s tím, že šlo naštěstí o plynovou pistoli.

Odborný lektor Lukáš Šeršeň účastnice kurzu uvedl do problematiky v teoretické rovině, ale i naživo, kdy s účastnicemi nacvičil, jak se rychle a účinně bránit. „Vy nejen můžete, ale dokonce musíte útok odvrátit silněji, než byl veden. Když na vás půjde vidličkou, vy můžete nožem, ale musí to být přiměřené,“ nabádal.

Vyzýval hlavně k obezřetnosti a aby ženy pokud možno ze situace unikly. „Do potíží vás dostane náhoda či vlastní hloupost. Třeba že jste měla přejít na druhou stranu ulice, když jste viděla skupinu neurvalců,“ poznamenal Šeršeň. „Když za vámi celý den jezdí divné auto a osoba v něm odpovídá té, která vám na úřadu práce vyhrožovala, je na místě, abyste zavolaly policii,“ doporučil.

Rady i následné ukázky byly na míru prostředí, ve kterém ženy pracují. Kvůli zkušenostem s ozbrojeným přepadením lektor ženám také ukázal, jak dotyčného zmást otázkou, přiblížit se a vyrazit mu zbraň z ruky.

Bezplatné kurzy sebeobrany pro ženy a seniory zařídila městská policie poprvé. „Už teď máme nabito, hlásí se nám maminky na mateřské a volala také zdravotní sestřička, že přijde se skupinou dalších deseti. Je to na základě situace, kdy z jedné nemocnice utekl pacient s tuberkulózou, který byl poměrně agresivní,“ uvedla manažerka prevence kriminality Iva Ejim.

„Pro seniory jsme si blokovali celý červen,“ dodala. Jarní termíny jsou z větší části obsazené. Další ale budou pokračovat od září do listopadu. Probíhají dvakrát týdně ve dvouhodinových blocích, zájemci jich mohou projít více.