Na hrazdě a bradlech předvádějí cviky a triky, které jakoby odporovaly zákonům zemské přitažlivosti i zdravému rozumu. To nejlepší ze svého umu předvedli sportovci na mistrovství Lotyšska, na které byly sezvané světové jedničky street workoutu. Fantastickým úspěchem pro Česko je, že se mezi pět nejlepších probojovali hned dva Češi. Jedním z nich je Jura Sasyn z Kadaně.

Teprve devatenáctiletý atlet pochází z Ukrajiny a má za sebou více než desítku vyhraných battlů u nás i na Slovensku. O takovém úspěchu se mu ale nesnilo. „Nečekal jsem, že bych se dostal do první světové pětky,“ potvrdil sportovec. „Jsou tam opravdové jedničky, které závodí na světové úrovni,“ dodal, jako by stále nevěřil, že je jednou z nich.

Sportovec z Kadaně je členem týmu Street Hard Workers, který má základnu v Březně a členy v okolních městech. Podle trenéra a manažera Rostislava Vošického je jeho umístění v prestižním klání zatím největším úspěchem místních workouterů.

„Světovou jedničkou je Daniel Laizans z Litvy, který vyhrál i tentokrát. Jura s ním ale ve statických věcech v pohodě držel krok,“ ocenil Vošický. Oba předvedli jeden z nejtěžších statických cviků, kterým je full maltese planche na hrazdě.

Závod v červnu pořádala organizace World Street Workout and Calistehnics Federation. Do přímořského Jürmale v Lotyšsku bylo pozváno 27 atletů z Ameriky, několika států Evropy i Izraele.

V těsném závěsu

Jura se sice nedostal mezi první tři, kteří postupují do světového finále, v něm získal pomyslný bronz Čech Patrik Černý. Z pátého místa ale „dýchá na záda“ světovým jedničkám.

„Za měsíc pojedu do Holandska, chtěl bych se tam umístit do třetího místa,“ je odhodlaný probojovat se výš.

Chomutovské workoutery obecně charakterizuje vysoká úroveň, pokud jde o statické prvky. „Chybí nám ale gymnastický trénink, tam zaostáváme,“ je si vědom Vošický. „Nemáme gymnastickou halu s molitanovou jámou, abychom mohli dělat salta. Musíme kvůli tomu jezdit do Prahy, samozřejmě to bývá po práci a po škole,“ dodal.

Tým má základnu o dvou stech členech. V kategorii od 15 do 20 let je tam deset kluků a jedno děvče, kteří jezdí na soutěže. Jádro se dalo dohromady v říjnu 2012. „Tehdy jsme byli parta kluků, co chodí trénovat na venkovní klepadla, protože tu ještě žádné street workoutové hřiště nebylo,“ zavzpomínal Vošický. „První vzniklo před pěti lety v Jirkově, další před čtyřmi lety v Chomutově, tím se to rozjelo,“ přiblížil. Street Hard Workers dlouho trénovali v Domečku, teď mají zázemí ve škole Duhová cesta. Sportovně vychovávají děti od šesti let.

Street workout

patří mezi nejmladší a nejrychleji rostoucí odvětví fitness. Propadá mu stále více nadšenců, což dokazují i přibývající street workoutová hřiště. Původně v něm šlo hlavně o posilování na veřejném místě, v poslední době se ale zaměřuje na gymnastiku a triky, čímž se od původního směru odchýlil. Výsledkem jsou soutěže na mezinárodní úrovni.