Pokud tam pojedete méně než padesátkou, vaše peněženka „plakat“ nebude. V opačném případě dostanete dopis s fotografií, popisem přestupku a pokutou. Nové radary plánuje pořídit Chomutov či Most, naopak městskou měřicí techniku nemají Teplice a ani třeba Louny.

„Nové radary jsme pořídili po konzultaci s dopravní policií, a to kvůli bezpečnosti. Lidé si stěžovali, že auta na příjezdových silnicích do města jezdí velkou rychlostí,“ vysvětlil starosta Duchcova Zbyněk Šimbera. Za nové tři radary město zaplatilo 1,5 milionu korun. Měřit umí v obou směrech. Umístěny jsou na příjezdových cestách z Teplic, Oseku a Bíliny.

Už dříve tamější radnice koupila signalizační radary, ale ty se moc neosvědčily. „Klid byl jen do doby, než řidiči zjistili, že za překročení rychlosti nedostanou žádnou sankci. Teď jsme přestěhovali signalizační radary blíž středu města. Jsou dál od těch měřicích a pod kontrolou je tak delší úsek silnice,“ dodal starosta.

Nohu z plynu se brzy vyplatí dát v tunelech Panenská a Libouchec na dálnici D8. Od léta tam totiž za překročení rychlosti budou hříšníkům chodit pokuty. Nedávno se na tom domluvilo vedení města Ústí nad Labem s ředitelstvím dopravní policie. V regionu jsou ale i naopak místa, kde na radary už nenarazíte.

Jedním z nich je silnice I/30 z Lovosic do Ústí. Policie je tam nechala sundat poté, co byla kompletně zprovozněna dálnice D8 přes České středohoří. Většina aut a kamionů se přesunula od Labe na rychlejší víceproudou dálnici. Kvůli vysoké rychlosti přišel před lety o „papíry“ teplický řidič Míra. Pospíchal tehdy do práce. „Bylo to v Mlékojedech na Litoměřicku. Naměřili mi tam skoro 100 km/h. Smlouvat se s policisty nedalo, byla to moje chyba,“ vylíčil svoji nemilou zkušenost.

Řidičský průkaz musel na nějaký čas odevzdat. Nyní ho má už zpátky a na dodržování rychlosti si dává velký pozor. „Kde je padesátka, tak se to snažím dodržovat. Bez dokladů už být nechci,“ dodal s úsměvem. Umravnit řidiče chce i Most, který plánuje koupit pět pevných radarů. Kromě měření rychlosti budou umět i získávat informace o dopravní situaci a shromažďovat statistická data. Ta pak bude využívat odbor dopravy při strategickém plánování zdejšího provozu.

Naopak relativně v klidu mohou být šoféři v Teplicích. Vedení lázeňského města nechává měření rychlosti na dopravní policii. „Mají na to kvalitní vybavení. Po strážnících chceme, aby se pohybovali pěšky po ulicích, dohlíželi na veřejný pořádek a pomáhali lidem,“ konstatoval primátor Teplic Hynek Hanza.

Podle něj by městské radary „papírově“ zahltily strážníky. „Vyhodnocování radarových záznamů, posílání pokut, to vše je administrativně náročné. Potřebujeme strážníky v ulicích a ne za stolem. Do budoucna by se dalo uvažovat o pořízení signalizačních radarů jako preventivního nástroje,“ připustil teplický primátor.