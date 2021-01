Údlice jsou obec na Chomutovsku, jejíž součástí jsou také sousední Přečaply. Celkem v obci žije přibližně 1 200 obyvatel. Údlice stojí v Mostecké pánvi v nadmořské výšce okolo 280 metrů asi čtyři kilometry jihovýchodně od Chomutova. Dominantou vesnice je kostel Povýšení svatého Kříže s románskou apsidou. V jeho sousedství stojí údlický zámek a řada dalších drobných památek. Obnovou tu prochází fara ze začátku 19. století. V zadním traktu má vzniknout komunitní centrum.

Zdroj: DeníkJednou z nejstarších budov v Údlicích je obecní úřad. Kromě historických záznamů to prozrazují už jen prvky na střeše a klenba ve vstupní hale. Domy v Údlicích jsou stavební všehochutí. Novostavby se střídají se starší zástavbou, kde nechybí původní hospodářské dvory s kůlnami a hromadami sena. Vypadají, jako by byly vystřižené z jiné doby a občas i z jiných zeměpisných šířek.

Do údlické školy dochází za vzděláním přes dvě stě dětí z Údlic i okolních vesnic. "Pokud dokážeme ovlivnit svou školu, dokážeme ovlivnit i svět kolem sebe," věří v údlické škole. Údličtí odkoupili za symbolickou sumu od kraje bývalé učiliště. Mají s ním další plány, i když studia se netýkají. V Údlicích se zabydlela také alternativní škola.

Anketa: Jak se vám žije v Údlicích?

Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováLenka Melčová, 42 let

Jsem z Přečápel, které patří k Údlicím. Bydlela jsem tam dvacet let s rodiči, vdala jsem se tam a šla za manželem na Písečnou v Chomutově. Z té jsme pak prchli do Všehrd. Stále sem jezdíme, tak vidím, jak se Přečáply zvedly. Je to úžasné. Zlepšila se doprava, je tam více mladých a dětí. Měla jsem ráda klasické vesnické zábavy a ohně, což zůstává nebýt epidemie. Mně se strašně líbí, že se lidé na vesnici hodně druží. Horší je to se spojením. Dcera chodí do školy v Údlicích, musím jí ale vozit, protože jinak se sem nemá jak dostat. Se školou jsme ale spokojení. Je to pecka. Učitelka je úžasná, hodná, dcera do školy chodí ráda. Už aby ji zase otevřeli. Co by určitě potřebovalo vylepšit, je údlické koupaliště, chtělo by to dát tam nějaké atrakce. Teď je to jen bazén. Díra s vodou. Jezdíme sem, protože jsme odsud a máme to kousek.

Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováNaďa Burketová, 61 let

My jsme tu spokojení. Bydlíme v domku, máme zahradu. Bydlela jsem v Údlicích od deseti let do pětadvaceti, pak jsme se odstěhovali do paneláku v Chomutově a v 92. roce se vrátili. Začali jsme tady podnikat. Občas mi to tady sice připadá ponuré, ale nestěžuji si. Když není covid, jsou tu akce pro děti i dospělé.







Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováBožena Vavrincová, 65 let

Bydlela jsem v Údlicích jako malá, pak jsme se odstěhovali a začátkem sedmdesátých let se vrátili. Je to tady hezké. Vrátila jsem se kvůli tátovi, který tu žil odjakživa. Jen už tu není takové ticho jako kdysi. Už to není vesnice. A ti, co se přistěhovali, k sobě nemají takový vztah, jako jsme měli dříve my.





Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováKvětoslava Novotná, 43 let

Žije se mi tady dobře. Jsem původně z města, mám ráda ten zdejší klid, přírodu okolo a také místní lidi. Protože mám tři děti, jednoznačně vidím velice pozitivně zdejší školu a školku. Líbí se mi, jakým směrem se ubírají, jak se o děti starají a že to jsou "srdcaři". Zkoušela jsem dát nejstaršího syna do jiné školy v Chomutově a jsem ráda, že jsem ho vrátila sem. Jednoznačnými pozitivy jsou tu škola, školka, zdejší příroda a klid.

Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováEva Chobotová, 66 let

Mám to tady ráda. Mám ráda prostranství mezi zámkem a kostelem, líbí se mi také místo, kterému se říká Propadliny, kde jsou jezera. Je to tam divoké. Vím, že jsou obce, které jsou mnohem hezčí, ale tady to také není špatné. Raduji se z toho, když se něco upraví a zdobí to tu obec, což je příklad kostela, který má novou střechu a fasádu. Chtěla bych, aby zámek víc žil, když ho obec koupila od kraje, a přestěhoval se tam úřad. Jsem hrdá na zdejší školu. Jsou tu ale i věci, které se mi nelíbí, škoda prostoru kolem zámku, který koupili lidé bez vztahu k němu. Mladé maminky si také tu stěžují, že nemají jít kam s dětmi. Jsou tu hřiště, ale žádná herna. Věřím ale, že když se dává do pořádku bývalá fara, kde má být komunitní centrum, nechají to možná přístupné lidem a třeba tam hernička vznikne.