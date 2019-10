Vybavíte si skotská vřesoviště, kolem kterých uháněl Bradavický expres s nejznámějším kouzelníkem všech dob? V Krušných horách čekal podobný zážitek.

Krušnými horami uhání historický expres. | Foto: Deník / Roman Dušek

Do Chomutova zavítal v sobotu 19. října historický vlak tažený parní lokomotivou, stroj s číslem 86 1333-3. Tato lokomotiva patřila do řady pětatřiceti strojů, které v roce 1939 dodala firma Vídeň Floridsdorf. A její černorudý vzhled vám určitě slavný filmový vlak připomene. Svézt se dalším parním historickým vlakem můžete z Chomutova do Vejprt v sobotu 26. října. Bertíkovy fazolky ani čokoládové žabky ve vlaku sice neprodávají, jízda podzimní krajinou Krušných hor ale není o nic méně magičtější. Historický vlak vyrazí z nádraží v Chomutově v 9:30, jízdenky se kupují u průvodčích přímo ve vlaku. Jízdné jedním směrem je 80 korun, děti od 6 let do 15 let platí polovinu jízdného.