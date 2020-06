Pečovatelky, jejichž práci si oslavenkyně chválí a mluví o nich jako o vlastní rodině, Františce Votavové přály, aby se při stejné příležitosti všichni sešli zase za rok.

„Dobře. A kdybyste rozdávali zdraví, tak si ho u vás zamlouvám,“ odpověděla na to oslavenkyně. Narodila se ještě za Rakouska – Uherska a s rodinou se do Jirkova přistěhovala v 50. letech. Partnerství Votavových trvalo úctyhodných 80 let, manželství 74 let, což páru vyneslo zápis do knihy rekordů. Stoletých a starších důchodců bylo ke konci března v Ústeckém kraji 35, nejstarší je žena, která dosáhla 105 let.