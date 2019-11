Několik let vedla Kadaň s památkáři dialog o tom, jak by mělo vypadat Mírové náměstí. Týkalo se zeleně, doplnění vodních prvků a také úprav špatně položené dlažby tak, aby se po ní dalo lépe chodit. Protože nemohli najít společnou řeč, radní zasáhli. Upustili od náročného a drahého řešení a dlažbu nechají jen přeskládat.

„Jsem trpělivý člověk, ale zabývám se tím už patnáct let a nikam to nevede,“ shrnul starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Vzal jsem to do rady a domluvili jsme se, že valouny necháme jen přeskládat, a tím pádem do toho nebudou moct památkáři mluvit. Každý rok vezmeme kousek po kousku a postupně dlažbu vyrovnáme, aby byla dobře pochozí,“ dodal. Práce mají začít v příštím roce. Doplní je výsadba tří stromů a později také kašna, aby lidé nacházeli stín a osvěžení.

Plocha náměstí je svažitá, hlavním problémem ale je, že jsou v ní kameny uspořádané tak, že tvoří vypouklé ostrůvky, do kterých jsou diagonálně zařízlé cesty. Mezi valouny jsou velké rozestupy, mnohé také vyčnívají. Dlažba je takto položená zhruba od 60. let, podle památkářů ale kameny pocházejí z přelomu 19. a 20. století a chtějí je zachovat jako historický materiál.

Původně si město nechalo zpracovat architektonickou studii, jak by centrální část náměstí mohla vypadat. Součástí bylo právě i řešení povrchu.

„Architekt navrhl úpravu, památkářky s ní ale absolutně nesouhlasily. Na jejich přání předložil několik návrhů dlažby v rastru, kdy jednu část tvoří valouny, druhou cesty. Konstatoval ale, že střed bude totálně neprůchodný,“ poznamenal starosta.

„To znamená, že by nás to stálo šílené peníze a přitom by se po tom stejně chodit nedalo,“ dodal. Proto se nakonec Kadaňští rozhodli jinak.

„Řešte celek“

Rozhodnutí radních památkáře zaskočilo. „Šlo o celkovou koncepci jak řešit náměstí, protože tato je přežitá,“ nesouhlasí památkářka Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem Lenka Kotišová. „Navíc nemůžete přeskládat jeden trojúhelník dlažby bez vztahu k dalšímu prostoru, jinak se může stát, že bude morový sloup o půl metru výše než ostatní plocha,“ upozornila památkářka.

Podle slov starosty ale nemá být náměstí srovnané do jedné roviny. Jde o lepší uložení a doplnění valounů tak, aby lidem nehrozil úraz nebo že si zničí boty.

„Naší snahou je, aby lidé chtěli být v centru. Jenže když si zlomí kotník, protože se po dlažbě nedá chodit, proč by se tam zdržovali?“ položil řečnickou otázku starosta. Podle něj je to i jedna z příčin, proč na náměstí řídnou obchůdky.

Na nový povrch se těší Nikola Hodková z Kadaně. „Děti tu s sebou občas plácnou. Když bude povrch srovnaný, bude to lepší,“ zmínila mladá maminka.

Nepohodlí vnímá i Gabriela Kvisová, která pracuje v kavárně na náměstí. „Když mám podpatky, špatně se po náměstí chodí. Musím jen po cestičkách,“ uvedla.