FOTO: Herní maraton si v Chomutově dopřáli příznivci deskovek

Neustálý přísun soupeřů a nejrůznějších typů her od deskových po karetní zajistila Chomutovská knihovna pro příznivce společenských her. Od pátku do neděle pořádala oblíbené Chomutovské deskohrátky.

Deskohrátky v Chomutově. | Foto: Deník/Miroslav Rada

U stolů velkého sálu se volně střídali hráči, kteří měli příležitost zahrát si s ostatními hry, v nichž vynikají, nebo zkusit něco nového. Na stůl se dostaly například i svižné karetní hry Kabo a Lama, napínavý Dominion nebo kombinační kompetitivní hra Kombo Afrika.