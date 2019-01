Žalany, Klášterec - Během uplynulého víkendu proběhly poslední letošní jarní halové závody v rybolovné technice na severu Čech. Soutěžící závodili v hale MŠ a ZŠ Žalany na Teplicku v disciplínách skish a arenberg.

Soutěže se účastnila družstva Severočeského územního svazu z MO Bílina, MO Frýdlant, MO Chrastava, MO Jablonec nad Nisou, MO Klášterec nad Ohří a MO Most. Z Východočeského územního svazu dorazilo taktéž družstvo MO Košťálov. Soutěžilo se v několika kategoriích.

V soutěži družstev jasně zvítězilo tříčlenné družstvo z MO Jablonce nad Nisou s 920 body, druhé místo obsadilo čtyřčlenné družstvo MO Frýdlant s 905 body, následované na třetím místě Bílinou, a dále družstvy Mostu (816 bodů), Košťálova (710 bodů), Klášterce nad Ohří (621 bodů) a Chrastavy (547 bodů).

Při pohledu na jednotlivé kategorie, v začátečnících zvítězil Jakub Lehký z MO Bílina (122 bodů), kategorii žákyň do 10 let opanovala Petra Kovaříková z Klášterce nad Ohří (89 bodů).

V kategorii žáků zvítězil Jaromír Farský z MO Frýdlant (240 bodů). Kategorie žáci do 13 let měla jasného vítěze, kterým byl Adam Kröner z MO Frýdlant (220 bodů). Kategorie žáci do 14 let patřila Jozefu Cinovi z MO Košťálov (195 bodů). Kategorie žáků do 15 let poté Dominiku Vackovi z MO Bílina (299 bodů).

To v kategorii žákyně do 15 let dosáhla vítězství Tereza Richterová z MO Chrastava (186 bodů). V juniorech zvítězil David Hynek z Mostu (372 bodů), v ženách Tereza Bařtipánová z MO Bílina (303 bodů), v mužích David Popelka z Jablonce nad Nisou (385 bodů) a v kategorii veteráni nakonec zvítězil Josef Einseireich z MO Klášterec nad Ohří (188 bodů).