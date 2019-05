FOTO: Farmářské trhy na Okoříně si návštěvníci užili v pláštěnkách

Okořín - I přes deštivé počasí se na Farmářské trhy do Okořína přišlo podívat a pobavit se mnoho návštěvníků. Zabaleni do pláštěnek nebo schovaní pod deštníkem, přesto jim to neubralo na dobré náladě a mohli si tak užít pestrý program.

Kromě klasických prodejců s občerstvením byla k vidění domácí zvířata, velká sbírka mečů, ukázka výcviku psů a proběhla také bohatá tombola. Ani na děti se nezapomnělo. Kromě dětských dílniček s tradičními řemesly, kde si mohly například nazdobit perníček, pro ně byla připravena bublinková show nebo malování na obličej. Úspěch měla také soutěž o nejlepší jarní nádivku. Náladu také pozvedly kapely Severák - Druhá šance a Alibi. Kulturní program doplnilo také vystoupení dětí ze Základní školy Strupčice.

Autor: Monika Gondová